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/Хвороби і лікування

Чоловік підхопив паразита, який зробив його ногу гігантською

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Житель Пакистану був змушений кинути роботу і залежати від своїх родичів, щоб вони забезпечили йому необхідний догляд. Вже 2 роки Мухаммед Муштак страждає від слонової хвороби, викликаної паразитарною інфекцією, яка не дає лімфатичній системі відводити з тканин зайву рідину і токсини. Це призвело до того, що ліва нога за останні два роки збільшилася в десять разів у порівнянні з нормальним розміром. Тепер вона важить близько 150 кг.

Затвердіння, викликане укусом комара, через 3 місяці почало швидко рости. Мухаммед соромився цього і нікому не показував, поки набряк не став настільки великим, що більше не можна було його приховувати.

Муштак прикутий до ліжка через свою гігантську ногу і благає лікарів ампутувати кінцівку. Місцевий лікар стверджує, що операція з ампутації ноги може бути смертельною і привести до втрати крові.

Чоловік підхопив паразита, який зробив його ногу гігантською

Мухаммед важко переносить те, що залежить від близьких в задоволенні своїх природних потреб. Гігантська нога в поєднанні з його малорухливим способом життя привела до збільшення ваги хворого до 298 кг.

Чоловік у відчаї звертається до свого уряду з проханням заплатити за його відвідування іншого медика, навіть якщо єдиним способом лікування буде ампутація.

Слонова хвороба або філяріоз - хвороба, яка найбільш поширена у країнах тропічного поясу, її збудником є паразитична нематода. Філяріоз призводить до застою лімфи і супроводжується набряками, аномальним розширенням частин тіла.

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