Чоловік переборщив із чаєм і потрапив до лікарні

Чоловік був госпіталізований після 14 днів регулярного вживання солодкового чаю, що викликало різке підвищення кров'яного тиску до небезпечного рівня.

84-річний чоловік пив солодковий чай двічі на день, і через це пережив гіпертонічний криз. Йому довелося провести два тижні в лікарні.

Літньому пацієнту вже давно був поставлений діагноз "гіпертонія" і виписано відповідне лікування, яке успішно допомагало тримати кров'яний тиск у нормі. Але чоловік вирішив поекспериментувати з народними засобами і став пити замість ліків саморобний напій. У підсумку він опинився на лікарняному ліжку з артеріальним систолічним тиском в 210 мм рт. ст.

Все, що вище 180 одиниць, відомо як гіпертонічний криз, який дуже небезпечний для життя.

Чоловік не здогадувався, що в його погіршенні здоров'я винен чай з солодки (лакриця), яким він інтенсивно "лікувався".

Чай з кореня солодки

Після сдачі аналізів також виявилося, що у пацієнта був дуже низький рівень калію.

"Надмірна кількість деяких рослинних продуктів може мати шкідливі побічні ефекти", - попередив доктор Жан-П'єр Фалет.

"Продукти, що містять екстракт кореня солодки, можуть підвищувати кров'яний тиск, викликати затримку води в організмі і знижувати рівень калію при надмірному споживанні", - сказал медик виданню Daily Mail.

Лікарі пильно стежили за станом свого немолодого пацієнта і давали йому необхідні медикаменти. Стан значно покращився вже через добу правильного лікування.

Після детальної бесіди чоловік зізнався лікарям, що перед гіпертонічним кризом щодня вживав домашній екстракт кореня солодки.

Чоловік не пив чай з солодки весь час перебування в медичному закладі і його кров'яний тиск поступово прийшов у норму.

Його відправили додому, і прописали кілька додаткових препаратів до вже виписаних раніше.

Більше чоловік не експериментував зі своїм здоров'ям і став регулярно обстежуватися. Його лікар зазначив, що тепер пацієнт подчуває себе добре.

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