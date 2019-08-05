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/ Хвороби і лікування

Не ходить більше року: в Британії невідома хвороба прикувала підлітка до інвалідного візка

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У Великобританії медики більше року не можуть встановити діагноз 16-річному Валентино Еродоту, який перестав ходити.

У січні 2018 він повернувся додому зі школи і поскаржився на біль і печіння в грудях, а через деякий час у нього порушилася координація, пише The Daily Mail.

Втративши здатність ходити, хлопчик виявився прикутим до інвалідного візка. Лікарі вирішили лікувати його зразу від декількох захворювань, включаючи гастрит і синдром хронічної втоми.

Потім йому давали препарати від хвороби Лайма, яка передається з укусами кліщів, і рідкісного захворювання – глютенової атаксії. Жодна терапія йому не допомогла. Аналіз крові підлітка і томографія не показали жодних захворювань.

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Валентино Еродот

Валентино Еродот

Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL, у жительки Ліверпуля в Великобританії проявилася загадкова хвороба, яка вразила її нігті. На її руках і ногах вони виявилися буквально роз'їдені до крові.

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Великобританія
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