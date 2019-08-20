Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Хвороби і лікування

Часті хронічні захворювання при ВІЛ-інфекції

550 Читати матеріал російською

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію за останні кілька десятиліть знизилася. За деякими оцінками, рівень смертності від захворювань, пов'язаних з синдромом набутого імунодефіциту (СНІД), знизився майже на 80% з 2002 року.

Незважаючи на ці тенденції, ВІЛ залишається глобальним пріоритетом охорони здоров'я. У всьому світі основною причиною смерті серед людей з ВІЛ є туберкульоз, повідомляє видання Medical News Today.

Однак в таких країнах, як США, де туберкульоз трапляється рідко, люди з ВІЛ помирають від інших захворювань, не пов'язаних з вірусом імунодефіциту. Серед них діабет, захворювання нирок, захворювання печінки і серцево-судинні захворювання.

Вчені провели метааналіз існуючих досліджень, переглянувши 3413 робіт. З цього числа 20 публікацій вони включили в оцінку, також вони виділили 55 станів здоров'я, з якими живуть люди з ВІЛ. Дослідження показало, що люди з ВІЛ схильні до значного ризику кашлю і задишки, хронічної обструктивної хвороби легень (ХОХЛ), а також ішемічної хвороби серця, смертності, пов'язаної з вагітністю, сепсисом і переломами кісток.

Новини
У Європі схвалено препарат для лікування важких випадків ВІЛ
Часті хронічні захворювання при ВІЛ-інфекції

Ілюстрація

Ці результати показують, що навіть при високій доступності антиретровірусної терапії люди, що живуть з ВІЛ, відчувають більше хронічних респіраторних захворювань в порівнянні з серонегативними популяціями. Крім того, ризик розвитку ішемічної хвороби серця серед людей з ВІЛ може бути пов'язаний з більш високою поширеністю куріння і вживанням наркотиків в цій групі населення. Проте, вчені додають, що підвищена частота опортуністичних захворювань може бути пов'язана з хронічним запаленням і активацією імунної системи в поєднанні з порушеннями згортання крові і атеросклерозом.

Раніше MedOboz писав про нові рекомендації Американської кардіологічної асоціації (AHA), які містять інформацію щодо профілактики та лікування серцево-судинних захворювань у людей з ВІЛ.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Місце
Англія
Тег
ВІЛ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини