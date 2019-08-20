Часті хронічні захворювання при ВІЛ-інфекції

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію за останні кілька десятиліть знизилася. За деякими оцінками, рівень смертності від захворювань, пов'язаних з синдромом набутого імунодефіциту (СНІД), знизився майже на 80% з 2002 року.

Незважаючи на ці тенденції, ВІЛ залишається глобальним пріоритетом охорони здоров'я. У всьому світі основною причиною смерті серед людей з ВІЛ є туберкульоз, повідомляє видання Medical News Today.

Однак в таких країнах, як США, де туберкульоз трапляється рідко, люди з ВІЛ помирають від інших захворювань, не пов'язаних з вірусом імунодефіциту. Серед них діабет, захворювання нирок, захворювання печінки і серцево-судинні захворювання.

Вчені провели метааналіз існуючих досліджень, переглянувши 3413 робіт. З цього числа 20 публікацій вони включили в оцінку, також вони виділили 55 станів здоров'я, з якими живуть люди з ВІЛ. Дослідження показало, що люди з ВІЛ схильні до значного ризику кашлю і задишки, хронічної обструктивної хвороби легень (ХОХЛ), а також ішемічної хвороби серця, смертності, пов'язаної з вагітністю, сепсисом і переломами кісток.

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Ці результати показують, що навіть при високій доступності антиретровірусної терапії люди, що живуть з ВІЛ, відчувають більше хронічних респіраторних захворювань в порівнянні з серонегативними популяціями. Крім того, ризик розвитку ішемічної хвороби серця серед людей з ВІЛ може бути пов'язаний з більш високою поширеністю куріння і вживанням наркотиків в цій групі населення. Проте, вчені додають, що підвищена частота опортуністичних захворювань може бути пов'язана з хронічним запаленням і активацією імунної системи в поєднанні з порушеннями згортання крові і атеросклерозом.

Раніше MedOboz писав про нові рекомендації Американської кардіологічної асоціації (AHA), які містять інформацію щодо профілактики та лікування серцево-судинних захворювань у людей з ВІЛ.

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