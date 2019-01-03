Був щеплений! На Житомирщині від кору помер 2-річний хлопчик

Хлопчик із Бердичева віком 2 роки і 8 місяців помер у Житомирській обласній дитячій лікарні 1 січня у результаті ускладнень кору.

Про це повідомляє "Бердичів biz" із посиланням на заступника головного лікаря медзакладу. Хоча у більшості хворих відсутні щеплення, зазначається, що померла дитина одержала перше щеплення. Ревакцинації не було, оскільки хлопчик ще не досяг потрібного віку.

За даними ГУ "Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", на території області залишається напруженою епідемічна ситуація щодо кору.

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"У листопаді визначилася хвиля підйому захворюваності. Усього за місяць зареєстровані 63 випадки. Це найбільша кількість хворих за місяць у минулому році, яка порівняно з жовтнем зросла більш ніж утричі. У грудні тільки за останній тиждень зареєстровані майже 50 випадків, захворюваність стрімко зростає", — пише ЗМІ.

Підкреслюється, що вакцинація для профілактики кору, епідемічного паротиту й краснухи проводиться комбінованою вакциною (далі — КПК) у віці 12 місяців. Друге щеплення роблять дітям у віці 6 років.

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