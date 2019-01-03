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/Педіатрія

Був щеплений! На Житомирщині від кору помер 2-річний хлопчик

1.8тЧитати матеріал російською

Хлопчик із Бердичева віком 2 роки і 8 місяців помер у Житомирській обласній дитячій лікарні 1 січня у результаті ускладнень кору.

Про це повідомляє "Бердичів biz" із посиланням на заступника головного лікаря медзакладу. Хоча у більшості хворих відсутні щеплення, зазначається, що померла дитина одержала перше щеплення. Ревакцинації не було, оскільки хлопчик ще не досяг потрібного віку.

За даними ГУ "Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", на території області залишається напруженою епідемічна ситуація щодо кору.

Кір

Кір

shutterstock.com

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"У листопаді визначилася хвиля підйому захворюваності. Усього за місяць зареєстровані 63 випадки. Це найбільша кількість хворих за місяць у минулому році, яка порівняно з жовтнем зросла більш ніж утричі. У грудні тільки за останній тиждень зареєстровані майже 50 випадків, захворюваність стрімко зростає", — пише ЗМІ.

Підкреслюється, що вакцинація для профілактики кору, епідемічного паротиту й краснухи проводиться комбінованою вакциною (далі — КПК) у віці 12 місяців. Друге щеплення роблять дітям у віці 6 років.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2018 році більше 54 000 людей захворіли на кір. Цей показник є найбільшим за останні роки. Медики забили тривогу, адже у дорослих це захворювання викликає важкі наслідки.

Читайте всі новини по темі "Спалах кору" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Спалах кору
Місце
УкраїнаЖитомир
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
На границе с этим нациским лагерем карантин должны ввести, иначе эти сифилитики заразят людей...
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