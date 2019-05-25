Було набагато більше 10: в Китаї дівчинці відрізали зайві пальці на руках. Моторошні фото

У Китаї лікарі прооперували дівчинку, народжену з 14 пальцями.

Як повідомляє видання Daily Mail, трирічна пацієнтка з полідактилією народилася в бідній родині. У п'яти поколінь її родичів був такий же дефект кистей, але їм ніколи не вистачало грошей на проведення операції.

Дівчинці надали допомогу лікарі однієї з лікарень міста Шеньян, провінція Ляонін. Вони пообіцяли батькам, що руки дитини будуть виглядати красиво, і дівчинка зможе ворушити всіма пальцями.

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

"У дівчинки виявилося по два зайвих пальці на кожній руці — таке зустрінеш нечасто. Нашу роботу ускладнювало те, що було не дуже зрозуміло, які пальці прибирати, а які — залишати", — зазначив хірург Чжань Цзе.

Кисті дівчинки відрізнялися: якщо на лівій руці два додаткові пальці зрослися, то на правій два зайвих виросли з великого пальця.

У дитини було 14 пальців на руках Daily Mail

Операція пройшла успішно: медики не тільки видалили зайві пальці, а й скорегували форму великих пальців і змінили напрямок їхнього росту за допомогою металевих стрижнів.

Через місяць після процедури дівчинка почуває себе добре.

Полідактилія — одна з найпоширеніших спадкових аномалій розвитку кінцівок у людей, собак, котів та коней. Зайві пальці рідко є повноцінними, зазвичай вони представляють собою невеликий шматок м'якої тканини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Пакистані народилася дитина, що страждає енцефалоцеле — мозковою грижею, зростаючої у неї посеред обличчя.

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