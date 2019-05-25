Було набагато більше 10: в Китаї дівчинці відрізали зайві пальці на руках. Моторошні фото

У Китаї лікарі прооперували дівчинку, народжену з 14 пальцями.
Як повідомляє видання Daily Mail, трирічна пацієнтка з полідактилією народилася в бідній родині. У п'яти поколінь її родичів був такий же дефект кистей, але їм ніколи не вистачало грошей на проведення операції.
Дівчинці надали допомогу лікарі однієї з лікарень міста Шеньян, провінція Ляонін. Вони пообіцяли батькам, що руки дитини будуть виглядати красиво, і дівчинка зможе ворушити всіма пальцями.
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
"У дівчинки виявилося по два зайвих пальці на кожній руці — таке зустрінеш нечасто. Нашу роботу ускладнювало те, що було не дуже зрозуміло, які пальці прибирати, а які — залишати", — зазначив хірург Чжань Цзе.
Кисті дівчинки відрізнялися: якщо на лівій руці два додаткові пальці зрослися, то на правій два зайвих виросли з великого пальця.
У дитини було 14 пальців на руках
Daily Mail
Операція пройшла успішно: медики не тільки видалили зайві пальці, а й скорегували форму великих пальців і змінили напрямок їхнього росту за допомогою металевих стрижнів.
Через місяць після процедури дівчинка почуває себе добре.
Полідактилія — одна з найпоширеніших спадкових аномалій розвитку кінцівок у людей, собак, котів та коней. Зайві пальці рідко є повноцінними, зазвичай вони представляють собою невеликий шматок м'якої тканини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Пакистані народилася дитина, що страждає енцефалоцеле — мозковою грижею, зростаючої у неї посеред обличчя.
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