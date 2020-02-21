"Буде катастрофа": лихоманка Нілу, Ебола і вірус Зіка загрожують Україні

Україна опинилася під прицілом безлічі екзотичних хвороб. І загрожує країні не тільки коронавірус.

Про це повідомляє ТСН. Лихоманка західного Нілу все частіше зустрічається в Україні, приносять її перелітні птахи з комахами.

В Україні налічується 20 вогнищ лихоманки, а на підході стоїть вірус Ебола. У минулому році лихоманку зафіксували у 26 осіб.

"У 80% людей це захворювання може протікати безсимптомно або може сприйматися як нежить або застуда. 20% можуть захворіти важкою недугою, з запаленням нервової системи, головного мозку, енцефалітами, менінгітами, які викликають смерть", – про це повідомила епідеміолог Тетяна Крупина.

Вона уточнила, що смертність становить 10%, у коронавируса при цьому менше 4%. Легку форму лихоманки лікарі часто плутають із застудою.

Ефективного лікування недуги ще не винайшли, єдиний порятунок – уникати укусів комарів.

Вірус Зіка може подорожувати до Європи. Він передається москітами, тому особливо небезпечними є південні райони Одеської області.

Вірус Ебола також загрожує українцям. Він довго живе в чоловічій спермі, тому люди, які перехворіли колись, можуть заражати інших статевим шляхом. Смертність від Ебола становить 60%. Ліки від неї не винайдено.

Лихоманка Нілу, Ебола і вірус Зика загрожують Україні 24.kz

"Якщо у нас буде хоча б одне завезення, одного хворого – то у нас буде повна катастрофа", – кажуть медики.

Вчені очікують страшної пандемії від так званого вірусу Х. Він стане результатом мутації вірусів.

"Експерти ВООЗ дійшли висновку, що нас з вами чекає пандемія, викликана новим штамом вірусу. Швидше за все, це буде вірус, який назвали" агент Ікс ". Що це буде за захворювання, ще не зрозуміло, але те, що воно буде – це сто відсотків", – вважає лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 20 лютого, добовий показник вилікувалися від коронавируса в материковому Китаї вперше за тиждень перевищив 2 тисячі.

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