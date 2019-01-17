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/Хвороби і лікування

"Біси вселилися!" Жінку з рідкісним раком лікували в психіатрії і поливали свяченою водою

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Мешканка американського міста Альбукерке, штат Нью-Мексико, потрапила в психіатричну лікарню через незвичайні симптоми, які супроводжували пухлину яєчників.

Як повідомляє видання New York Post, у 39-річної Лорін Гутьєррес несподівано почалися галюцинації і параноя. Жінка була переконана, що за нею стежать за допомогою прихованих камер. Кілька разів в день у неї траплялися судоми.

"Вона не могла спати і говорила тарабарщину, - розповідає її чоловік. - Повторювала: "Нам потрібно бігти звідси, потрібно йти".

Лорина Гутьєррес

Лорина Гутьєррес

New York Post

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''Розпухає серце'': Валуєв розповів про свою пухлину мозку

Він вирішив, що в дружину вселилися біси, і поливав її святою водою, але нічого не добився і відвів до психіатра.

Спеціаліст припустив, що у Гутьєррес депресія або нервовий зрив. Після нападу на чоловіка вона потрапила в психіатричну лікарню. Через тиждень жінку перевели в звичайну лікарню, де у неї виявили пухлину яєчника діаметром 15 сантиметрів.

Як з'ясувалося, вона страждає від рідкісного захворювання - анти-NMDA-рецепторного енцефаліту, при якому реакція імунної системи на пухлину призводить до запалення мозку. Незабаром з-за хвороби Гутьєррес не могла говорити і ходити, їй була потрібна допомога навіть для того, щоб їсти.

Пухлина яєчника

Пухлина яєчника

Після двох місяців лікування у неї почалася ремісія: хвороба відступила, судоми і проблеми з психікою зникли. Жінка змогла виписатися з лікарні і повернутися до нормального життя, проте лікарі попередили її про те, що можливі рецидиви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі видалили підлітку величезну пухлину на обличчі.

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Місце
США
Тег
рак
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