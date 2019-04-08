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/Хвороби і лікування

Понад 2000 осіб! В Україні знову зросла кількість заражень смертельною інфекцією

1.8тЧитати матеріал російською

В Україні знову почала збільшуватися кількість випадків інфікування на кір. За перший тиждень квітня цією хворобою заразилися понад 2000 українців.

Усього з початку року кір діагностували у понад 37 000 українців, повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. За цей період від ускладнень померли 14 осіб.

"Вакцинація – єдиний надійний захист від кору", – підкреслили в міністерстві.

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Також у МОЗ нагадали, що специфічних ліків від кору не існує. Два щеплення можуть повністю убезпечити від ризику зараження цією інфекцією.

Ілюстрація

Ілюстрація

Київський експрес

Як писав OBOZREVATEL, в Україні роблять щеплення від кору двічі: в 12 місяців і в 6 років. Щеплення – єдиний надійний спосіб отримати захист від інфекцій. Крім того, якщо дорослий не має щеплення, то його потрібно зробити.

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Україна
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Зачем врать, если ежегодно количество на город увеличивается заболевших?! Эту колонию нужно срочно изолировать..
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