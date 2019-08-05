Бігом до лікаря! Названі 4 звуки, що сигналізують про хвороби

Деякі нетипові звуки роботи організму людини можуть свідчити про наявність проблем зі здоров'ям.

Журналісти Life.ru показали 4 приклади з медичної практики, коли подібні симптоми краще не ігнорувати.

Ілюстрація Rebel Circus

Пульсація в вухах

Якщо ви чуєте власний пульс, це ознака підвищеного артеріального тиску.

За даними Національної служби охорони здоров'я Англії, більше 25% дорослого населення страждають на цю недугу, але навіть не помічають, що з ними відбувається щось недобре. При цьому високий тиск збільшує ризик інфаркту та інсульту.

Свист у вухах

Якщо свист, дзижчання або шипіння, що виникають у вухах, жодним чином не пов'язані із зовнішніми подразниками, причина може критися в самому органі слуху.

Якщо шум довго не проходить і доставляє дискомфорт, краще сходити до лікаря. У лікарні насамперед перевірять на вушну інфекцію та наявність сірчаної пробки.

Свист із легень

Свистячий звук, що доноситься з легких при вдиху або видиху, може говорити про хвороби верхніх дихальних шляхів. А ось що це конкретно – інфекція або перша ознака астми – стане відомо тільки після медичного обстеження.

Інфекції, якщо вони не проходять самі собою, лікують антибіотиками. З астмою зазвичай борються за допомогою інгалятора.

Хрускіт у суглобах

Хрускіт у суглобах, що супроводжується больовими відчуттями, ознака артриту. Ліків, які раз і назавжди позбавили б від цього захворювання, не існує. Але є комплекс заходів, що дозволяє полегшити перебіг хвороби і зробити життя пацієнта більш комфортним.

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені назвали один із неочевидних симптомів серцевого нападу.

За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, чоловіки і жінки по-різному переносять інфаркт, тому що відрізняються фізіологічно.

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