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/Блоги - Хвороби і лікування

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
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Беременные наркоманки: что ждёт их детей?

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Всем известно, что наркомания – это зло. Мы привыкли считать, что эта пагубная зависимость приносит ущерб только самим наркоманам. Однако все меняется, когда речь идет о подверженных наркотической зависимости беременных женщинах.

Наркотики вызывают у беременных ухудшение психического состояния

Как показало недавнее исследование Международной ассоциации педиатрической нефрологии, если беременная женщина не прекращает прием наркотических препаратов, у нее усиливаются психические расстройства, уже вызванные наркоманией.

Кроме того, после того как ребенок появляется на свет, такая женщина не способна решать элементарные житейские заботы, возникающие как в связи с беременностью, так и с появлением ребенка на свет.

Это особенно важно, поскольку у наркоманок ребенок часто рождается с серьезными отклонениями – в лучшем случае с низким весом. Обычно только 25% наркоманок способны к зачатию и вынашиванию плода. После рождения у подавляющего большинства таких детей отмечается наличие врожденного абстинентного синдрома – так называемый неонатальный синдром абстиненции.

Наркотики вызывают физические отклонения у новорожденных

Наркотики обладают низкой молекулярной массой, поэтому они легко проникают сквозь плаценту, что серьезные последствия для здоровья младенца. Наиболее тяжелые последствия наблюдаются у детей, матери которых принимали во время беременности амфетамины, барбитураты, кокаин, марихуану, кодеин и, конечно же, героин.

Вследствие приема наркотиков у плода часто происходят нарушения на генетическом уровне – вот почему рожденные от наркоманок дети страдают от аномалий развития скелета, органов и систем, включая нарушения работы почек и печени. У 50% детей наркоманок отмечается низкая масса тела.

Как видим, наркомания и беременность – понятия несовместимые, а в результате приема наркотиков беременной женщиной рождаются несчастные дети с физическими отклонениями, обреченные на страдания своей же матерью, еще находясь в ее утробе.

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Автор
Віктор ЛитвиненкоВіктор Литвиненко
Тема
Поради лікарів
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