Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Хвороби і лікування

Apple відмовилася від реклами вейпінгу через десятки смертей

Читати матеріал російською

Компанія Apple заборонила 181 мобільний додаток App Store, які заохочують вейпінг.

Як повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я в Facebook, видаленню підлягають додатки, які контролюють температуру і підсвічування вейпів, соцмережі та ігри, пов'язані з вейпінгом.

Відзначається, що, в цілому, зафіксовано 2172 випадки захворювань від вейпінгу у США. Минулого тижня повідомлялося про смерть 18-річного бельгійця від хвороби легенів.

Раніше Центр з контролю і профілактики захворювань США розповів про смерть щонайменше 42 осіб через хвороби легенів, викликані електронним сигаретами.

Новини
У Європі зафіксована перша смерть від вейпу: лікарі назвали причину

Apple відмовилася від реклами вейпінгу через смерті

Apple відмовилася від реклами вейпінгу через смерті

Ілюстрація

У червні Apple заборонила додатки, які рекламують електронні сигарети.

В Україні, за даними Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну за 2017 рік, майже кожен другий український підліток має досвід вживання електронних сигарет, а 18% осіб у віці від 13 до 15 років є постійними користувачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головною небезпекою в сумішах вейпу є вітамін Е і пропіленгліголь. Цей вітамін не потрібен організму і лише сприяє розвитку раку, а пропіленгліголь при нагріванні викликає ураження легень.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
США
Тег
Apple
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини