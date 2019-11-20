Apple відмовилася від реклами вейпінгу через десятки смертей

Компанія Apple заборонила 181 мобільний додаток App Store, які заохочують вейпінг.

Як повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я в Facebook, видаленню підлягають додатки, які контролюють температуру і підсвічування вейпів, соцмережі та ігри, пов'язані з вейпінгом.

Відзначається, що, в цілому, зафіксовано 2172 випадки захворювань від вейпінгу у США. Минулого тижня повідомлялося про смерть 18-річного бельгійця від хвороби легенів.

Раніше Центр з контролю і профілактики захворювань США розповів про смерть щонайменше 42 осіб через хвороби легенів, викликані електронним сигаретами.

Apple відмовилася від реклами вейпінгу через смерті Ілюстрація

У червні Apple заборонила додатки, які рекламують електронні сигарети.

В Україні, за даними Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну за 2017 рік, майже кожен другий український підліток має досвід вживання електронних сигарет, а 18% осіб у віці від 13 до 15 років є постійними користувачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головною небезпекою в сумішах вейпу є вітамін Е і пропіленгліголь. Цей вітамін не потрібен організму і лише сприяє розвитку раку, а пропіленгліголь при нагріванні викликає ураження легень.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!