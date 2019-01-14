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Антибіотики не беруть: у крові людини знайдені невиліковні супербактерії

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Вчені з Сичуаньського університету в Ченду виявили в крові двох пацієнтів однієї із лікарень бактерії, терапія яких традиційними лікарськими препаратами не дала ніякого ефекту.

Вивчення генетичних особливостей бактерій Enterobacter показало, що мікроорганізми серйозно мутували, внаслідок чого перестали реагувати на застосування пеніциліну й інших антибіотиків цефалоспоринової групи, повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що, крім відмінностей у ДНК, виявлені штами відрізнялися від інших видів бактерій своєю здатністю розщеплювати певні цукри та інші поживні речовини, що ускладнює проведення навіть комбінованої антибактеріальної терапії.

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В їдальні однієї зі шкіл Києва виявили небезпечну бактерію

Бактерія Enterobacter

Бактерія Enterobacter

Daily Mail

Ентеробактерії існують у кишечнику і, як правило, нешкідливі, проте вони можуть викликати менінгіт, якщо потраплять у кров, або запалення легенів, якщо потраплять у легені. Вчені побоюються, що поява нових видів бактерій, стійких до антибіотиків, ускладнить лікування смертельних інфекцій, а затримки в лікуванні часто призводять до сепсису.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в організмі людини знайшлися нові бактерії, які викликають депресію.

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