Не спешите просидеть всю жизнь на одном месте. Молодость клеток нашего мозга, как на батарейках, работает на впечатлениях и смыслах жизни.
Страшный ужас в том, что большая часть БАДов работают благодаря тому, что таблетки разноцветные. И напоминают вам цвета моря, гор и полей. А инъекции плацент для омоложения – потому, что плаценты содержат капли романтики страны восходящего Солнца. Швейцарская косметика от морщин – включает в мозге нейроны с картинками холмов и спокойных озер. Безвременно законченные эксперименты с ЛСД давали такой же хороший результат как многие современные препараты для симптоматического лечения больных и ноотропы. Игры картинок и сознания влияют на нас и наше здоровье.
Мышиные приключения активно изучаются учеными. Классические эксперименты - когда мышей содержат в скучных клетках и в клетках со всевозможными игрушками или просто интересными вещами – цветными бумажками, предметами разной формы и размера, и подвергают хэндлингу – берут в руки на время. Все эти невероятные приключения мышей называются обогащенной средой. Когда у животного за жизнь перед глазами проносится много интересного. Видимо такие эксперименты нравятся и ученым, потому что результатов таких экспериментов чрезвычайно много. Обогащенная среда в таких экспериментах положительно влияет на самые разные аспекты животных, от склонности к мышиной депрессии до снижения риска рака.
Изученные вдоль и поперек бихевиаристами румынские дети из детдомов 70-80х, которые первые месяцы жизни прожили в ужасных условиях, о которых почти не заботились и не обращали на них внимание, невольно повторяют эксперименты на животных. В 1966 году Чаушеску запретил на территории Румынии контрацепцию и аборты, также был введён так называемый "налог на целибат"- семьи, в которых было менее 5 детей, должны были платить за это деньги. В результате женщины рожали много, и сразу отдавали детей в плохо обустроенные приюты. В то же время детей усыновляли семьи из многих стран, и в первую очередь боролись с результатами детской психики, сформированной в условиях эмоционального и отчуждения и сенсорной депривации. Результаты были плохими. Дети, прожившие в обеднённой среде всего до года, требовали пожизненной психологической реабилитации.
Вывод мышиных и человеческих экспериментов заключался в том, что на ранних этапах обогащённая среда, богатая событиями и эмоциями жизнь крайне важна как для психического, так и для физического здоровья всей дальнейшей жизни. Во время развития формируются нейронные связи, необходимые для самых разных аспектов мозговой деятельности. В чем богаче окружающая среда, тем больше таких связей образуется. Но это о прошлом и о детстве – о том, что уже не изменить. Сейчас мы знаем много нового.
Те же цветные бумажки в клетках, и их человеческие аналоги в виде интересной жизни влияют и на взрослых. Когда захлопываются биологические окна восприимчивости мозга детенышей к положительному влиянию окружающей среды, остаются открыты форточки и щели, через которые события жизни способны влиять на наш мозг.
Даже во взрослом возрасте обогащенная среда способна снижать риск развития большого количества заболеваний и тормозить старение мозга. Так, одна из моих любимых статей в Rejuvenation Research дает нам надежду полагать, что мыши, которые жили в обогащённой среде до конца жизни, живут дольше мышей со скучной жизнью. И к тому же, имеют лучший иммунитет и лучшую память.
Что для нас обогащенная среда. Обогащенная среда – это образование, которое заставляет думать и, в результате, видеть тот же мир, но как новый. Это выученные иностранные языки, которые дают нам новые слова. Это новые люди со смыслом. И, конечно же, это путешествия за пределами гостиниц-все-включено. К путешественникам у всех двоякое отношение. С одной стороны ими восхищаются, с другой – завидуют. Но в сравнении с теми, для кого поездка на Убере самое занятное приключение недели, путешественники всегда выигрывают.
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