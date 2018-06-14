Тело человека было так красиво поделено. Каждая наука изучала свое: молекулярная биология – всякий ненужный врачам шлак, геронтология – старение, эндокринология – гормоны и ожирение, неврология – то, что изучению не подлежит (мозг).

Теперь границы стерлись. Стволовые клетки гипоталамуса, что в мозгу, выделяют микрочастички, которые регулируют процесс старения.

Гипоталамус в мозге отвечает почти за все, что проще психики и разговоров о политике, искусстве и свободе выбора. Хотя в самом мозге он занимает не так много места. В гипоталамусе есть стволовые клетки. Те самые, что потенциально могут очень долго делиться и восстанавливать поврежденные или безвременно отработанные клетки мозга. Надо отметить, что стволовых клеток в гипоталамусе очень не много, не то, что в жире, например. У природы свой дизайн: додуматься словить антилопу - это хорошо, но запасти остатки антилопы в жир - тоже хорошо. Стволовые клетки в гипоталамусе нужны для подстраховки его функций. Вдруг сломается чувство голода или жажды, собьются ритмы дня и ночи. Или эрекция забарахлит. Стволовые клетки способны залатать бреши. Но и их запас с возрастом уменьшается. Виной тому отчасти воспаление, которое с возрастом начинается в гипоталамусе. Оно препятствует делению и нормальной работе стволовых клеток.

Недавнее исследование показало, что стволовые клетки мозга общаются с остальными отделами мозга при помощи микрочастичек. Это такие пузырьки, наполненные не белкам и гормонами, а молекулами РНК, которые регулируют множество функций на совсем базовых уровнях работы клеток. Оказывается, если подсадить пожилым мышам стволовые клетки, устойчивые к воспалению в мозг, то они там выживут и начнут выделять микрочастички, которые приводят к anti-age эффектам, которые можно заметить даже в поведении животных. И даже если вводить животным сами микрочастички без клеток – эффект тот же. Редкий случай, когда в журнале Nature авторы используют именно такой эпитет - anti-age, обычно они более сдержаны в высказываниях.

Микрочастички – это тренд последних лет. Всем надоели гормоны – их слишком мало, и отвечают они за слишком много. Нет специфики и палитры эффектов. А микрочастички - это микропузырьки, которые, видимо, способны выделять все клетки организма, прицельно адресовать их клеткам другого органа, да еще и регулировать срок их жизни. Если гормоны это "Урядовий кур’єр", который выходит часто и пишет о важном к исполнению, то микрочастички – это мобильный мессенджер, где писать могут все, но порой тоже по важным вопросам. Своим разнообразием и низкой концентрацией они вносят веселый хаос в наше прежнее понимание регуляции метаболизма. Так как эти частички нафаршированы регуляторными молекулами РНК, они могут дотянуться до любой внутриклеточной системы, и что-то притормозить или ускорить.

И вот теперь оказывается, что какая-то часть молодости мозга тоже держится на этом спаме, истекающем из стволовых клеток гипоталамуса.

П.С. Я с радостью и смехом отношусь ко всем статьям из самого авторитетного журнала Nature. Если бы мир строился по закономерностям, которые там публикуются, мы бы передавали чувство запах по наследству, запускали омоложение мозга кровью новорожденных, лечили болезни Альцгеймера синькой и имели бы 100 лекарств от рака. Очень уж много их исследований никогда не воспроизводятся. Но у микрочастичек определенно есть шанс.