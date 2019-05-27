Винуватцем болів в спині назвали маловідомий м'яз: як його натренувати

Часто причиною болів в спині є ослаблення великого поперекового м'яза (psoas muscle), який входить у внутрішню групу м'язів таза.

Саме цей м'яз з'єднує хребет з верхньою частиною ніг, повідомляє The Sun.

Відзначається, що мала м'язова маса, нетренованість поперекового м'яза може тягти за собою хронічні болі в спині, проблеми з травленням і погану поставу.

Поперековий м'яз задіяно, коли людина рухає ногу вперед під час бігу або ходьби, згинає ноги до грудей, нахиляється.

Довге сидіння в одному положенні послаблює її, що тягне за собою підвищене навантаження на поперек і хребетні диски, а слідом і болі, запалення, скутість руху. Сильним фактором також виступає стрес.

Біг, ходьба, їзда на велосипеді і навіть стояння на одному місці тривалий час змушують м'яз працювати, що дозволяє уникнути всього перерахованого вище.

Викладач йоги Наташа Хардінг радить працювати над розтяжкою поперекового м'яза, для чого не потрібно навіть спеціального екіпірування.

Перед собою потрібно поставити стілець, лягти перед ним на спину, поклавши ноги на сидіння і підклавши під голову складену ковдру або килимок для йоги, лежати так хвилин п'ять, поки м'яз не розслабиться, налагодити природний ритм дихання.

Після цього потрібно піднести коліна до грудей, зафіксувати їх так на пару хвилин, після чого перевернутися на бік і знову завмерти.

Для ефективної розтяжки після звільнення напруги рекомендують також використовувати деякі пози з йоги, зокрема, "Вушко голки", - для неї потрібно лягти на спину, після чого підняти праву гомілку на ліве стегно і зафіксувати ліву ногу в піднятому стані.

Для пози "Воїн" потрібно зробити крок ногою вперед, відірвати п'яту другої ноги від підлоги, витягнути вгору руку, зафіксувати своє тіло в цьому положенні, дивитися вгору і дихати.

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