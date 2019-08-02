Вчені знайшли зброю проти генів ожиріння

Люди, які генетично схильні до ожиріння, можуть набрати вагу легше, ніж інші. Але наявність так званих "генів ожиріння" не робить людину приреченою набирати вагу.

Нове дослідження припускає, що певні види вправ можуть допомогти запобігти ожирінню, навіть для тих, хто генетично схильний до цього захворювання, повідомляє видання Live Science.

Вчені проаналізували дані від більш ніж 18 000 чоловік на Тайвані у віці 30-70 років. Були вивчені зразки крові і проведено генетичний аналіз. Також учасники повідомили, чи виконували вони регулярні вправи, і якщо так, то які.

Дослідники займалися пошуком генів, які були пов'язані з підвищеним ризиком ожиріння, а також перевірили, чи протидіють певні вправи цьому ризику.

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Так, у людей, які займалися регулярними фізичними вправами будь-якого типу, індекс маси тіла (ІМТ) був нижче, ніж у тих, хто не займався регулярно. Це спостерігалося навіть серед людей, які були генетично схильні до ожиріння.

В ході дослідження одну вправу було виділено як найефективнішу – біг підтюпцем.

Учасники з генами ожиріння, які бігали підтюпцем, мали більш низький ІМТ, більш низький відсоток жиру в організмі і меншу окружність стегон, ніж люди з аналогічним генетичним ризиком, які не бігали.

Крім бігу підтюпцем, ще п'ять видів вправ були пов'язані з нижчим ІМТ серед людей, схильних до ризику ожиріння:

альпінізм;

ходьба;

силова ходьба;

деякі види танців;

тривалі заняття йогою.

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Переваги цих вправ були найбільшими серед тих, хто мав найбільший генетичний ризик ожиріння.

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