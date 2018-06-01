Вчені знайшли вірний спосіб продовжити життя

Тривалість життя можуть збільшити сімбіотікі - суміші пробіотиків і багатих поліфенолами трав.

До такого висновку прийшли вчені Університету МакГілл з Канади, передає MedicalXpress .

Також вони можуть знизити ризик розвитку вікових захворювань.

Експеримент провели на плодових мухах Drosophila melanogaster, які, за словами дослідників, на 70 відсотків схожі на ссавців з точки зору організації метаболізму.

Комах годували симбіотиків, і тривалість життя мух в дослідній групі склала 66 днів, що на 26 днів більше, ніж термін життя членистоногих, що харчуються звичайним чином. Комахи також в меншій мірі страждали від резистентності до інсуліну, запалення і окисного стресу.

Симбіотиків був приготований з мікроорганізмів-пробіотиків Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum і Bifidobacteria longum з додаванням TFLA - суміші сухих компонентів рослин ембліки (Emblica officinalis), бібхітакі (Terminalia bellirica) і терминалии (Terminalia chebula).

Результат пояснили наявністю так званої осі "кишечник-мозок" - двобічної системи зв'язку між мозком і кишечником. При цьому стан мікробіоти в шлунково-кишковому тракті може визначати стан нервової системи і навіть впливати на депресію і розвиток старечих нейродегенеративних захворювань.

На людини, за словами вчених, сімбіотікі можуть надати не настільки сильний ефект, як на комах.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше був знайдений безвідмовний спосіб продовжити життя .