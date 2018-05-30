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Вчені знайшли новий спосіб зупинити старіння організму

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Зупинити старіння організму людини допоможе запобігання утворенню дефектів в ядерній мембрані клітин.

До такого висновку прийшли вчені Університету Вірджинії в США, повідомляється на сайті MedicalXpress.

"Зморщування" ядерної мембрани можна запобігти за допомогою вірусів для доставки відсутніх ламін, вважають дослідники.

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Як стало відомо, утворення дефектів в ядерній мембрані клітин сприяє розвитку жирової хвороби печінки, діабету та інших вікових захворювань.

Ядро клітин містить ДНК, а його внутрішня мембрана покрита ядерної Ламін - фибриллярной мережею, що складається з білків Ламін. Ця структура контактує з речовиною хромосом (хроматином) і ядерними РНК і бере участь в регуляції активності генів, відключаючи їх. Проте з віком виникає дефіцит Ламін, що призводить до утворення складок у внутрішній мембрані.

Це перешкоджає зв'язуванню ядерної оболонки з ДНК і викликає активацію небажаних генів. В результаті порушується правильне функціонування клітин, що призводить до розвитку жирової хвороби печінки та інших захворювань.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше вчені дали поради, як продовжити собі життя і уникнути серйозних хвороб.

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