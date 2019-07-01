Вчені розкрили секрет, як уникнути ранньої смерті

У фізично активних людей, що збільшували тривалість вправ, ризик передчасної смерті знижувався майже вдвічі.

Про це йдеться в дослідженні вчених із Кембриджського університету, передає British Medical Journal.

Фахівці вивчили дані 14599 чоловіків і жінок у віці від 40 до 79 років, стан здоров'я яких було досліджено в період із 1993 по 1997 рік, після чого вони перебували під наглядом до 2016 року. Результати показали, що більш високі рівні фізичної активності та її збільшення з плином часу були пов'язані зі збільшенням і тривалості життя.

Найкращі результати виявилися у тих людей, хто в середньому приділяв фізичній активності 300-450 хвилин на тиждень – від 42 хвилин у день. За даними дослідження, у таких учасників ризик ранньої смерті знижувався на 42%.

При цьому активність включала в себе фізичну діяльність на роботі, ходьбу, катання на велосипеді і заняття спортом. При цьому дослідження показало, що люди можуть отримати суттєву користь для здоров'я, незалежно від того, скільки вправ вони робили раніше.

Фізичні вправи

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