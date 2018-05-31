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В Україні зняли заборону на найпопулярніші ліки

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В Україні зняли заборону на популярний препарат "Енретосгель".

Рішення про його заборону відкликала Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Під час додаткових досліджень були отримані позитивні дані про препарат. "Ентеросгель" знову надійде в продаж.

Енретосгель використовують при алергіях, отруєннях та інтоксикаціях.

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Як повідомлявOBOZREVATEL, тимчасову заборону був запроваджено 8 травня 2018 року. Він був введений через невідповідність вимогам до реєстраційного посвідчення за показником "рН" (показник завищений).

Місце
Україна
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