В Україні зняли заборону на найпопулярніші ліки

В Україні зняли заборону на популярний препарат "Енретосгель".

Рішення про його заборону відкликала Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Під час додаткових досліджень були отримані позитивні дані про препарат. "Ентеросгель" знову надійде в продаж.

Енретосгель використовують при алергіях, отруєннях та інтоксикаціях.

Як повідомлявOBOZREVATEL, тимчасову заборону був запроваджено 8 травня 2018 року. Він був введений через невідповідність вимогам до реєстраційного посвідчення за показником "рН" (показник завищений).