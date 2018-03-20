В Індії 11-річна школярка народила після неодноразового згвалтування

В Індії в лікарні Раджкоті в штаті Гуджарат 11-річна школярка народила дитину. Дівчинка стала мамою на 8 місяці вагітності і народила за допомогою кесаревого розтину.

Як повідомляє Dailymail, вагітність наступила в результаті неодноразового згвалтування шістьома чоловіками. Вони, як кажуть в поліції,нападали окремо.

Гвалтівники заманювали дитину до себе додому, пропонуючи допомогти їм по домашньому господарству і підробити.

Відзначається, що двоє обвинувачених в згвалтуванні - 67-річний Нанджі Джава і 52-річний Арвінд Кубават - вже арештовані і чекають вироку.

Ще четверо підозрюваних, 47-річний Віджананд Майяд, 40-річний Віпул Чавда і 60-річний Говинд Сакарія, а також 17-річний молодий чоловік, чиє ім'я не називається, утримуються під вартою.

Також наголошується, що 11-річна дівчинка стала не єдиною жертвою насильників.

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