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/ Фітнес

Жири спалюються вдвічі швидше: названо ефективний метод тренувань

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У людей, які бігають вранці до сніданку, більш продуктивно працює метаболізм, що сприяє схудненню.

До такого висновку прийшла група вчених, результати дослідження яких опубліковані в Journal of Clinical Endocrinology. Зокрема, такий спосіб заняття фізкультурою вдвічі збільшує темпи спалювання організмом жирів у чоловіків.

Обмін речовин, як встановили вчені, з такими тренуваннями проходить трохи інакше. Головна зміна – різке падіння вироблення інсуліну, який пов'язаний із діабетом та ожирінням.

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Ілюстрація. Схуднення

Ілюстрація. Схуднення

pexels.com

Професор Хав'єр Гонзалес з Університету Бата в Англії, який є співавтором дослідження, вказує, що добровольці, які брали участь у вимірах, легко пристосувалися до нового розпорядку й не відчували особливих проблем при бігу на порожній шлунок.

Гонзалес і його колеги провели два експерименти, використовуючи як піддослідних чоловіків із надмірною вагою.

Спершу один день у тиждень чоловіки займалися на велотренажері на порожній шлунок, а іншого дня їм давали таке ж навантаження, але вже після сніданку з високим вмістом вуглеводів.

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У більш тривалому експерименті 30 чоловіків займалася фізичними тренуваннями протягом шести тижнів. Одна група робила це до сніданку, інша – після.

У результаті з'ясувалося, що в обох групах люди втрачали вагу приблизно однаковими темпами, проте у тих, хто тренувався на порожній шлунок, після прийому їжі вироблялося значно менше інсуліну. У той же час підвищувалася чутливість організму до цього гормону – і той базовий інсулін, який уже присутній у їхній крові, працював значно ефективніше.

Ці дані підтвердили, що організм можна змусити перемкнутися в режим, коли в якості джерела енергії він починає посилено використовувати жири, попутно знижуючи вироблення інсуліну.

Однак, у період відновлення тканин і органів після травми або операції такий режим тренувань не рекомендується.

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Теми
Дієти та фітнес схуднення здоров'я Дослідження вчених
Теги
схуднення дослідження
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