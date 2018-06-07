"Ти вбивав братський народ": у Києві відмовилися рятувати онкохворої АТОшніка

Онкохворого спецназівця з Кропивницького Віталія Драгана відмовилися забезпечити пільговим лікуванням в Національному інституті раку.

Як відомо, спочатку чоловіка лікували в Кіровоградському обласному онкодиспансері. Він пройшов вісім "хімій", передає CBN. Але стан погіршувався, тому Віталій отримав направлення до Національного інституту ракув Києві.

"Потрапив до пані Губарєвої Ганні Олександрівні, кандидату медичних наук, яка спеціалізується саме на такому лікуванні, що мені потрібно. Зустріла вона мене так, що аж у жар кинуло від її слів: "Ніяк тобі пільг, тому що ти братський народ вбивав", - розповів він.

Драган відзначив, що йому за курс лікування назвали повну вартість - 200 000 гривень.

Як відомо, Анна Губарєва - родом з Донецька, починала працювати в Макіївському онкодиспансері.

Лікар в коментарі журналістам по телефону фактично підтвердила слова Віталія Драгана, але додала, що він почув тільки цю фразу.

"Віталій потребує пересадки кісткового мозку, але держава на це грошей не виділяє. Тому боєць АТО повинен шукати спонсорів, щоб вони оплатили цю процедуру", - сказала Губарєва.

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