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/дайджест

Супрун розвінчала популярний міф про алкоголь

8.5тЧитати матеріал російською

Будь-яка кількість алкоголю в крові може вплинути на навички водіння і підвищує ризики потрапити в аварію.

Про це попередила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook. Вона уточнила, що, за даними ВОЗ, ризик смерті в разі управління в нетверезому стані росте в 17 разів.

"Є міф про алкоголь і керування автомобілем. Він називається “Я здатен/здатна себе контролювати“. Але факт у тому, що будь-яка кількість алкоголю в крові може вплинути на навички водіння та підвищує ризики потрапити в аварію. Тож навіть якщо треба проїхати кілька метрів — краще пройдіться пішки", — написала вона.

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За словами Супрун, на кожного різна кількість алкоголю має різну дію, але ефект зазвичай однаковий — страждають необхідні навички під час керування автомобілем.

Уповільнює реакцію. Якщо автомобіль їде перед вами, раптово загальмує або несподівано з'явиться пішохід — ймовірно, ви не встигнете швидко відреагувати. Реакція на це займе більше часу, ніж зазвичай.

Знижує концентрацію уваги. Під час керування, водій повинен стежити за швидкістю, звертати увагу на положення авто і інший рух на дорозі. Здатність концентрувати увагу на декількох процесах притупляється.

Порушує координацію. Погіршує здатність координувати рухові навички. Втрата координації сильно впливає і на поведінку за кермом. Зокрема швидкість реакції і в цілому здатність приймати рішення.

Негативно впливає на зір. Алкоголь може знижувати гостроту. У той же час впливає і на периферійний зір, що може стати причиною "тунельного" зору — коли водій погано бачить, що відбувається навколо.

Робить більш авантюрними і рішучими. Напідпитку водії більш схильні порушувати правила дорожнього руху — підвищувати швидкість, не пристібатися ременем безпеки або ігнорувати дорожні знаки.

"Незалежно від того, скільки ви випили, сідати за кермо — невдале і вкрай небезпечне рішення... Безпечної концентрації алкоголю в крові не існує!" — попередила Супрун.

Алкоголь

Алкоголь

guardianinterlock.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун заявила, що магнітні бурі ніяк не пов'язані з головним болем, втомою і підвищенням тиску.

Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Говорят, волки обиделись на Супрун. Теперь она - санитар природы.
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