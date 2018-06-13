...Грустная статистика...

... Мое независимое проспективное исследование...

...Выборка из 30 водителей такси...28 приехали с "заглушкой" в месте фиксации ремня безопасности, один - с зафиксированным за сидением ремнём и только ОДИН - в нормальном виде... Предложил пристегнуться ОДИН ВОДИТЕЛЬ из ТРИДЦАТИ!!!

...Один из таких водителей всерьёз убеждал меня, что "ремни усиливают травматизм при ДТП"... Нигде в мире не увеличивают...и только у нас...

...Спасибо тебе, Герой!!! Ты один не нарушаешь правила ПДД!!!

Остальные нарушают их легко в угоду клиенту...

...И каждый день- ДТП...

...ВЫВОД: До Европы нам "як до Києва рачки"... там не повезут непристегнутых...