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Світлана Галич
Світлана Галич
Доктор медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої атестаційної категорії, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 Одеського національного медичного університетуВсі статті автора

Социальный эксперимент: такси и ДТП

667Читати новину російською

...Грустная статистика...

... Мое независимое проспективное исследование...

...Выборка из 30 водителей такси...28 приехали с "заглушкой" в месте фиксации ремня безопасности, один - с зафиксированным за сидением ремнём и только ОДИН - в нормальном виде... Предложил пристегнуться ОДИН ВОДИТЕЛЬ из ТРИДЦАТИ!!!

...Один из таких водителей всерьёз убеждал меня, что "ремни усиливают травматизм при ДТП"... Нигде в мире не увеличивают...и только у нас...

...Спасибо тебе, Герой!!! Ты один не нарушаешь правила ПДД!!!

Остальные нарушают их легко в угоду клиенту...

...И каждый день- ДТП...

...ВЫВОД: До Европы нам "як до Києва рачки"... там не повезут непристегнутых...

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Автор
Світлана ГаличСвітлана Галич
Тема
здоров'я
Об'єкти
здоров'яДТПдослідження
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