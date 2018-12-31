Різдвяне диво: українець вийшов із коми після 25 ударів ножем

Студент "Львівської політехніки", який три тижні перебував у реанімації з 25 ножовими ударами, вийшов із коми напередодні Нового року й одужує.

Як повідомляє ZАXID.NET, 21-річному хлопцю наніс поранення 17-річний студент цього ж університету, його новий сусід по кімнаті. Того дня потерпілий (Юрій) сидів за ноутбуком, коли першокурсник почав розпитувати, чи важко вчитися, як здавав екзамени тощо. Той сидів до сусіда спиною та відповідав на запитання. Жодних суперечок, сварок, за словами хлопця, не було.

"І раптом — удар ножем у шию. Не встиг я зрозуміти, що відбувається, як він один за іншим почав наносити ще ударів. Я думав тільки про те, як вирватися. Нарешті мені це вдалося, з третього поверху підійшов на перший, до коменданта і впав. Що було далі, хто викликав "швидку", поліцію, не знаю", — розповів Юрій.

Випадок виходу з коми студента лікарі назвали різдвяним дивом, оскільки його поранення були смертельно небезпечними.

"30 листопада я чергував. Близько 18:00 подзвонив лікар "швидкої" Ярослав Бакун і повідомив, що везуть важкого хворого з пораненням в області шиї. Найімовірніше, пошкоджена сонна артерія, кров била фонтаном", — розповів хірург першого хірургічного відділення Львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги Олег Зубенко.

"Те, що я побачив, свідчило про те, що пацієнта жорстко вбивали. На шиї було п'ять або шість ран і одна з них глибока, смертельно небезпечна, з пошкодженням сонної артерії. З такими ранами більшість людей помирає на місці події", — говорить хірург.

Пораненого прооперували, зробили КТ-ангіографію, яка показала, що внутрішня сонна артерія, біля самого черепа, пошкоджена на 70%, тримається тільки на задній стінці, але не кровоточить, тому що на місці пошкодження утворився згусток крові та перекрив посудину.

"Тоді ми викликали судинного хірурга, професора Ігоря Кобзу і прооперували пацієнта: забрали згусток, відновили кровотік", — сказав Зубенко.

Коли студенту робили другу операцію, він вже був у комі та переніс інсульт. Після цього він три тижні провів у реанімації на штучній вентиляції легенів.

"Ви не уявляєте, як це важко протягом трьох тижнів чути від лікаря: "Стан вашого сина стабільно важкий". Я всі ці три тижні жила під реанімацією. І ось на третьому тижні забігла в палату до сина і бачу, що він позіхає. Без свідомості, але позіхає. Кажу про це лікарю, а він каже, що це ще нічого не означає. Мабуть, не хотів обнадіювати мене, поки все не стабілізується. але я тоді серцем відчула, що син вибереться з безодні, адже за його одужання молилася вся Долина (ми родом звідти), Івано-Франківськ, Львів", — розповіла мати Юрія Галина.

"У моїй практиці за 40 років роботи хірургом це третій випадок, що пацієнт із таким пораненням сонної артерії вижив. Це дійсно диво. Два випадки, які сталися досить давно, були легшими, тому що у тих пацієнтів не було інсульту, такої тривалої коми. Але чудо не тільки в тому, що хлопець вижив, а й у тому, що у нього дуже швидко відновлюються всі основні функції — він каже, пам'ятає все, що з ним сталося, їсть, ходить. Словом, іде на поправку", — сказав хірург.

При цьому, за словами Галини, її син вже місяць у лікарні, але ніхто з рідних нападника його не відвідав.

"Я не хочу помсти для хлопця, який покалічив мого сина, але хочу, щоб все було справедливо, щоб жодна дитина більше не потрапила в таку трагічну ситуацію, в яку потрапила моя дитина", — зазначила Галина.

Ілюстрація Ukrhealth

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії студент Барабинская філії Новосибірського коледжу транспортних технологій ім. Н.А. Луніна влаштував стрілянину в коледжі та наклав на себе руки.