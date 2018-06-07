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Побили лікаря і змусили вибачатися: на Дніпропетровщині невідомі розгромили лікарню

2.1тЧитати новину російською

У Першотравенську Дніпропетровської області група озброєних людей розгромила кабінет реанімації в місцевій міській лікарні, побивши чергового лікаря. Інцидент трапився вночі 3 червня, але відомо про нього стало тільки ввечері 6 червня.

Як відомо, напад на лікарню стався після того, як черговий лікар відмовився приїжджати за викликом на допомогу до людини. Він зазначив, що згідно з законом, не має права залишати робоче місце і порадив викликати швидку або привезти хворого до приймального покою, передає сайт 05632.

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Через деякий час в лікарню під'їхали чоловіки на позашляховиках. Чергового лікаря побили, виламали двері і розгромили кабінет реанімації. Після цього доктора поставили на коліна і під погрозами змусили вибачатися.

Свідки викликали на місце події поліцію. Після того, як ті прибули, злочинці заблокували вхід до лікарні. Очевидці зазначили, що нападниками були члени місцевого ОЗУ.

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Як відомо, черговий лікар знаходиться в реанімаційному відділенні. У нього черепно-мозкова травма, переломи ребер, кінцівок, великі гематоми на тілі.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Раніше MEDOBOZ розповідав, що у Львівській лікарні дітей оглядав п'яний лікар.

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "Обозреватель".

Тема
здоров'я
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