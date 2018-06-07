Побили лікаря і змусили вибачатися: на Дніпропетровщині невідомі розгромили лікарню

У Першотравенську Дніпропетровської області група озброєних людей розгромила кабінет реанімації в місцевій міській лікарні, побивши чергового лікаря. Інцидент трапився вночі 3 червня, але відомо про нього стало тільки ввечері 6 червня.

Як відомо, напад на лікарню стався після того, як черговий лікар відмовився приїжджати за викликом на допомогу до людини. Він зазначив, що згідно з законом, не має права залишати робоче місце і порадив викликати швидку або привезти хворого до приймального покою, передає сайт 05632.

Через деякий час в лікарню під'їхали чоловіки на позашляховиках. Чергового лікаря побили, виламали двері і розгромили кабінет реанімації. Після цього доктора поставили на коліна і під погрозами змусили вибачатися.

Свідки викликали на місце події поліцію. Після того, як ті прибули, злочинці заблокували вхід до лікарні. Очевидці зазначили, що нападниками були члени місцевого ОЗУ.

Як відомо, черговий лікар знаходиться в реанімаційному відділенні. У нього черепно-мозкова травма, переломи ребер, кінцівок, великі гематоми на тілі.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

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