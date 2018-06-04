Сколько сил, крови и пота врачи тратят на спасение тяжелых пациентов.
Многочасовые операции, бессонные ночи в реанимации, выхаживание и реабилитация. Иногда безрезультатно, но чаще наши усилия вознаграждаются.
Один из моих пациентов после трансплантации сердца живет уже почти 15 лет. В моей практике множество примеров, когда абсолютно безнадежные больные выздоравливали.
Такое случается только в том случае, когда мы -врачи боремся до конца.
Кто же вам дал право так распоряжаться человеческими жизнями?
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