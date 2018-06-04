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Борис Тодуров
Борис Тодуров
КардіохірургВсі статті автора

Ответ Линчевскому о "пациентах, которые все равно умрут"

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Сколько сил, крови и пота врачи тратят на спасение тяжелых пациентов.

Многочасовые операции, бессонные ночи в реанимации, выхаживание и реабилитация. Иногда безрезультатно, но чаще наши усилия вознаграждаются.

Один из моих пациентов после трансплантации сердца живет уже почти 15 лет. В моей практике множество примеров, когда абсолютно безнадежные больные выздоравливали.

Такое случается только в том случае, когда мы -врачи боремся до конца.

Кто же вам дал право так распоряжаться человеческими жизнями?

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Автор
Борис ТодуровБорис Тодуров
Тема
здоров'я
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