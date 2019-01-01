На Львівщині за дивних обставин померла породілля: спалахнув скандал

На Львівщині породілля померла під час кесаревого розтину. При цьому лікар-анестезіолог, який брав участь в операції, після того, що сталося, подав заяву про звільнення, що спровокувало скандал.

Як сказано в сюжеті "Подробностей", інцидент із 28-річною жінкою, у якої залишилося троє дітей, стався в Жидачівській центральній районній лікарні. Туди пацієнтка потрапила згідно з планом пологів, кесарів розтин було заплановано медиками заздалегідь.

Як стверджують лікарі, протипоказань на операцію у породіллі не було. Пологи приймала лікар з 30-річним досвідом.

Жидачівська центральна районна лікарня Скрін відео

"Саме "кесарево" пройшло дуже добре. Витягли дитину, живу, як зазвичай", — розповіла Елеонора Потерейко, акушер-гінеколог Жидачівської лікарні, проте коментувати інші подробиці операції відмовилася.

"Жінці не було погано. До операції жінці не було погано. Це я не можу вам сказати, це було в руках реаніматологів", — відповіла на запитання про стан породіллі вона.

Елеонора Потерейко скрін відео

У Львівському обласному департаменті охорони здоров'я попередньо назвали причину смерті породіллі.

"Результатів немає. Є попередній висновок патологоанатомічного розтину, дуже попереднього. Це той, який дає право на поховання, де написано: причиною смерті є ускладнення від анестезії", — повідомила Ірина Микичак, директор Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.

Лікар-анестезіолог, який написав заяву про звільнення з місця роботи, пояснень про те, що трапилося, не дав, його номер телефону не доступний. У документі зазначено, що він звільняється "за згодою сторін". Крім того, разом із ним заяву написав і головний лікар Жидачівської лікарні.

Ілюстрація ijustsaidyes.com

"Саме я не можу говорити зараз, тому що буде наказ на службове розслідування. Був розтин, патологічний розтин, будуть відповідні висновки і висновки по тому, хто винен", — повідомив Михайло Майданський, заступник директора з медичного обслуговування населення Жидачівської центральної районної лікарні.

У поліцію із заявою про смерть породіллі ніхто не звертався, однак правоохоронці зацікавилися цим фактом і відкрили відповідне кримінальне провадження.

Тим часом новонароджене немовля під наглядом львівських медиків у реанімації. Стан дівчинки стабільний. Після повного одужання долею дитини займуться соціальні служби.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в пологовому будинку міста Рівного розгорівся скандал через НП із дитиною. Так, акушери відмовилися робити жінці кесарів розтин, незважаючи на важкі пологи і непостійне серцебиття дитини, після чого та впала у кому.