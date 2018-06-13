К компаниям с иностранными инвестициями в Украине относятся с особым трепетом, считая их надежными, потому многие соискатели стремятся попасть именно в такую.

Так же обстоят дела и с индийской компанией Kusum-Farm, которая специализируется на производстве и реализации доступных препаратов-генериков.

Зазывая к себе репов, Kusum-Farm поет очень сладко, обещая дружеский коллектив, высокую зарплату, служебное авто, мотивационные поездки и море других преимуществ. Только вот всё ли получают те, кто прошел все круги собеседований и таки попал в ожидаемый "рай"?

Медревизор отправился в поисках ответов на просторы интернет-форумов.

Высокую зарплату только обещают

Опытные медпреды, которые постоянно мониторят ситуацию на рынке труда, говорят, что в Kusum-Farm репов зазывают зарплатой порядка 17-19 тысяч гривен. Согласитесь, для Украины – очень даже ничего. Однако по факту получается, что обещанных денег сотрудники не получают.

"Эту сумму они обещают потом при выполнении квартального плана, так же при постоянном выполнении плана в течении года… 17-19 тысяч ежемесячно медпреды не получают. Может региональный менеджер... Могу сказать одно: у них постоянно висят вакансии... если люди получают по 17-19 тыс. грн, не перерабатывая, то почему они убегают оттуда?", - пишет на форуме "Гость".

… Работы - больше, а зарплата - лекарствами

У каждого сотрудника есть свой ресурс продуктивности, и, соглашаясь на определенную вакансию, мало кто рассчитывает, что работы окажется меньше, чем он сможет потянуть. Но по приходу в индийскую фирму оказывается, что свои силы не рассчитали большинство репов.

"Это же кошмар: по 20 визитов в день, ещё и пешком, приползаешь домой никакой, а тут тебя ждет отчет. Так что, если вы себе враг, туда вам и дорога", - кратко описал свои впечатления другой медпред-форумчанин.

"Работал там около года. Сначала все хорошо, а потом с каждым месяцем все больше и больше петля на шее затягиваться стала. Уважения к людям нет… А самая большая хохма - это то, что зарплату начали выдавать препаратами - это уже переступило всяческие рамки дозволенного. Так что решайте: если вы готовы за идею работать, а не за реальные деньги, то милости просим в Kusum-Farm", - добавил его коллега "по цеху".

Бесконечные отчеты и работа без выходных

Каждый в компании должен заниматься своим делом. Но это, как выяснилось, не о Kusum-Farm. Там репы сам себе аналитик, помимо основных обязанностей.

"Отчеты розничных аптечных сетей каждый месяц нужно обрабатывать! И самостоятельно подсчитывать свой план продаж! Это ж ни выходных, ни праздников! Днями-вечерами сидеть. И так каждый месяц. Ни в одной компании у нас на фармрынке на сегодня не подсчитывают медпреды сами свой план продаж! Это ЭКСКЛЮЗИВ "Кусума"! Обычно этим занимаются в офисе аналитики!" - пишет пользователь Мишель.

"На рабочем месте нужно быть с 9 до 18. А отчеты пишешь в свободное время и в выходные. Если что, действует система штрафов", - добавила пользователь Zulu.

Работают в тюремных условиях, а свои препараты принимать боятся

Помимо медпредов, на условия работы в Kusum-Farm жалуются и другие сотрудники. В частности, невыносимыми условия считают сотрудники упаковочного цеха в Сумах.

"Тюрьма самая настоящая. Рабство - тебя за человека не считают. Позволяется один выход в туалет до обеда и один после, и нужно отпросится у руководства, как в школе, и чтоб не долго! Кроме того, сначала просили выходить на работу в выходные, а потом это стало обязательно. Постоянно какие-то переработки по обычному окладу: платить меньше - работать больше. Отгулы и выходные - отдельный разговор: нужно умолять, стоя на коленях. Жалею, что не прочитал раньше отзывы. Да, кстати, я больше не покупаю лекарства производства Kusum-Farm. Знаю, как все делается там", - пишет бывший сотрудник компании.