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"Кров, гній і моторошний брязкіт вантажного ліфта": мережу сколихнула розповідь про українську лікарню

1.6тЧитати новину російською

Українка розповіла про умови перебування в одній з українських лікарень: кров, жахливі туалети, немає нормальних ліжок для "важких" хворих, при цьому доба в реанімації медзакладу обійшлася в місячну пенсію. Пост дівчини в Facebook менш ніж за добу встиг зібрати понад 3 тисяч реакцій, понад 200 коментарів і більше тисячі репостів.

"Вдома. 38 днів в лікарняному ув'язненні. Шестигодинна операція, одинадцять діб без свідомості, потім ампутація і знову - реанімація, набряк легенів - реанімація ... Вижили. Виходили. Всупереч", - пише Анна Гін в своєму пості, що описує перебування в лікарні її тяжкохворого батька.

За словами дівчини, в палатах для тяжкохворих лежачих пацієнтів немає ліжок з під'ємними спинками, "щоб банально напоїти водою - атракціон з двох сильних, міцних людей і згорнутого рулоном матраца".

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Крім того, за її словами, доба перебування в реанімації коштувала їй суми, яку можна порівняти з місячною пенсією її батька, плюс довелося платити медсестрі за те, щоб його погодували.

Родичам пацієнтів, які постійно перебувають в лікарні для догляду за ними, доводиться ночувати на стільцях, оскільки ліжка для них не передбачені.

Також розповіла дівчина і про аптеках всередині лікарні. За її словами, ціна ліків там рівно вдвічі вище, ніж в аптеці через дорогу.

"Кров, гній і моторошний брязкіт вантажного ліфта. Це не можна відмити. Хоч скільки кидай хлорку в воду, тут пахне смертю", - додала Анна.

"Підходить за описом до будь-якої комунальної лікарні", "Папи рік як немає, але пекло лікарень - нестерпне", "Практично скрізь так", - пишуть в коментарях користувачі.

Раніше MEDOBOZ показував жахи однієї з харківських лікарень.

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Автор
Катерина ХудобецьКатерина Худобець
Тема
здоров'я
Об'єкт
здоров'я
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