Кондиціонер шкодить здоров'ю? Супрун відповіла на найпопулярніше питання

Використання кондиціонера в спеку не шкодить здоров'ю, якщо виконувати деякі правила.

Їх на своїй сторінці в Facebook перерахувала в.о. глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Позитивні ефекти від використання кондиціонера очевидні - починаючи від особистого комфорту і закінчуючи зниженням ризиків отримання теплового удару. Є дослідження, які вказують на зменшення рівня госпіталізації людей з серцево-судинними захворюваннями", - зазначила вона.

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Серед негативних наслідків, про які повідомляли люди, котрі здобули кондиціонером, виникнення кашлю, подразнень слизової оболонки, труднощі з диханням, головний біль і втому.

"Втім, це дійсно пов'язано з кондиціонером? Дослідники так і не знайшли переконливих доказів такого зв'язку. Ці симптоми також пов'язують з так званим синдромом закритих приміщень. Якщо ви довго перебуваєте в закритому просторі, це дійсно може виникати. У такому випадку важливо частіше провітрювати приміщення і виходити у двір. Свіже повітря, навіть в жарку погоду, необхідний для організму ", - підкреслила Супрун.

За її словами, сам по собі кондиціонер не є чимось небезпечним. Однак дуже важливо користуватися ним правильно.

Супрун нагадала про те, що кондиціонер, як і авто, потребує регулярного догляду

Існують дослідження, які вказують, що брудні фільтри в кондиціонерах можуть забруднювати повітря бактеріями, як наслідок - сприяють розвитку респіраторних інфекцій.

"Уникайте різкого перепаду температур. Головне правило використання кондиціонера - не перестаратися. Коли ви заходите в кімнату, у вас не повинно бути відчуття, що ви потрапили на Північний полюс взимку. Вам повинно бути нормально, комфортно але не жарко. Тому коли ви прийшли з вулиці і хочете охолодитися, не ставте відразу дуже низьку температур ", - зазначила вона.

У той же час Супрун порадила уникати сидіння під сильним струменем повітря.

"Коли вона дме в одну точку, наприклад, область шиї або особи, це може викликати запалення м'язів або нервів. Слідкуйте за вологістю повітря в приміщенні. Кондиціонери осушують повітря в приміщення, це пов'язано з основними принципами роботи цього приладу. Охолоджене повітря стає сухим, що може бути шкідливо для слизових оболонок і дихальних шляхів. Тому вимикайте його час від часу і регулярно робіть вологе прибирання, - підсумувала Супрун.

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