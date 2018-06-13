Карта пляжів, на яких небезпечно купатися

Центр громадського здоров'я оприлюднив інтерактивну карту, на якій вказані пляжі, які не рекомендовані для купання, а також рекреаційні зони України і її столиці.

Відзначається, що якість води в зоні цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає нормам на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактопозітівні кишкові палички).

Так, в список табу-пляжів потрапив київський пляж "Вербний" та "Тельбін", а також приміські - на річці Стугна в Василькові, на озерах "Бегемотик-1" і "Бегемотик-2" у Вишгороді.

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