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Карта пляжів, на яких небезпечно купатися

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Центр громадського здоров'я оприлюднив інтерактивну карту, на якій вказані пляжі, які не рекомендовані для купання, а також рекреаційні зони України і її столиці.

Відзначається, що якість води в зоні цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає нормам на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактопозітівні кишкові палички).

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Небезпечні пляжі: де в Харкові можна купатися

Так, в список табу-пляжів потрапив київський пляж "Вербний" та "Тельбін", а також приміські - на річці Стугна в Василькові, на озерах "Бегемотик-1" і "Бегемотик-2" у Вишгороді.

Також читайте на MEDOBOZ, якими хворобами можна заразитися на пляжі.

Читайте все новости по теме "здоров'я" на Обозревателе.

Тема
здоров'я
Объекты
здоров'ямапа України
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