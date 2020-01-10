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/ Фітнес

Йога з нуля: експертка розповіла, що важливо знати новачку

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Йога порівняно недавно набула популярності в наших краях і зібрала масу своїх прихильників. Охочих навчатися цієї практики стає все більше, і на початку шляху дуже важливо дотримуватися певних правил.

"Йога - це не просто комплекс фізичних вправ, а стародавнє вчення, дотримання якого допомагає знайтиотримати здоров'я, спокій, гармонію з собою і навколишнім світом. Рішення слідувати цій практиці має бути зваженим і усвідомленим, так як вона кардинально впливає на життя людини, - розповіла MedOboz учитель йоги Галина Арвахі. – Але не можна починати уроки "наскоком", наприклад, за численних нарізок відеоуроків з інтернету, що пропонують відразу виконувати асани, наприклад, "для розслаблення" або "від болю в спині". Є певні правила й ази для новачків, які потрібно освоїти в першу чергу, а ігноруючи їх ви не тільки не відчуєте насолоду від занять, але ще і можете нашкодити собі, від чого бажання продовжувати відпаде геть ".

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Перш ніж почати займатися йогою, ознайомтеся з важливими правилами

Перш ніж почати займатися йогою, ознайомтеся з важливими правилами

Лайфхакер

За словами експерта, перші заняття йогою краще проводити з інструктором, який, виходячи з індивідуальних особливостей новачка, підбере відповідний комплекс і допоможе виправити допущені помилки.

"Якщо ж можливості займатися з наставником немає, можна скористатися відеокурсами, але тільки тими, які враховують повну відсутність досвіду в учня. При цьому, вибираючи самостійні заняття, важливо залишатися максимально уважним до свого тіла і бути обережним", - рекомендує Арвахі.

Вона підкреслює, що не можна відразу починати уроки з асаныв. "Основа йоги – дихання, і тому першим етапом освоєння цього вчення є правильна техніка дихання. Тільки після її пізнання можна приступати до простих вправ, поступово ускладнюючи їх. Осягнути складні асани без елементарних не вийде, більш того, такі експерименти можуть закінчиться в кабінеті лікаря і тривалим лікуванням", - попередила тренер.

Також вона зазначила, що не варто лякатися відсутності гнучкості в тілі під час перших уроків. Тільки при регулярних заняттях підвищується еластичність м'язів і суглобів, змінюються форми, а вміння поступово покращуються.

"Під час занять важливо пам'ятати, що боротися проти власного тіла не можна – до нього потрібно прислухатися, і якщо відчувається дискомфорт, зменшити навантаження або зовсім припинити виконувати заподіючі біль вправи", - додала експерт.

Кому не можна займатися йогою?

Йога, як і будь-які інші види фізичних навантажень, має ряд протипоказань. До таких відносяться психічні розлади, гострі форми захворювання внутрішніх органів, наявність гриж, гіпертонія, артрит суглобів, онкологічні хвороби і захворювання крові.

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Крім того, варто відкласти уроки в період перенесення інфекційних захворювань, при різних травмах, особливо черепно-мозкових або хребта, а також в перші місяці після операцій і пологів.

Також експерт зазначила, що з першого триместрі вагітності традиційні заняття йогою не бажані. Для майбутніх мам існують спеціальні комплекси вправ, завдяки яким можна не тільки не переривати тренування, але і підготуватися до майбутніх пологів і полегшити їх проходження.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яку користь для здоров'я приносять заняття йогою.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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