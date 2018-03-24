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Медревізор
Медревізор
Інспектор по лікувальним установамВсі статті автора

Чим турецька лікарня відрізняється від української

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Довелось по волі обставин побувати мені в турецькій лікарні. Глибока провінція, далеко від туристичних Стамбула і Анкари, старий госпіталь в двох годинах їзди від кордону з Сирією.

Під'їжджаємо до нього: виглядає великим сірим комплексом з іржавими патьоками на стінах.

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На кожному вікні висить кондиціонер. Це, в принципі, не дивує, адже температура влітку тут досягає 50 градусів, а спека тримається довго.

Відразу помічаю безліч людей і припаркованих машин. Тут так само, як і в Україні, окремої парковки немає. Доводиться шукати місце для авто на вузьких вулицях.

Представники

Обозреватель

Цю лікарню можна порівняти з нашою київською БСП: тут є всі фахівці і відділення невідкладної допомоги.

Правда, немає тут п'яних як чіп бомжів, що сплять прямо на підлозі. І смороду. І санітарок, що репетують на тих, хто зайшов без бахіл і халата.

Але мене поправляють, що так не скрізь. Мовляв, в нові лікарні вже так просто не зайдеш.

До лікарні звертаємося через появу дивного кашлю у знайомого. У нього сильна застуда і болі в шлунку.

До бажаного лікаря записуємося вдома, по інтернету. Той призначає точний час, до якого ми і підтягуємося.

Входжу у двір лікарняного містечка. Територія зелена, схожа на парк. Сама будівля розділена на дві зони: поліклініку і стаціонар.

Парк біля входу в лікарню

Обозреватель

На території також видніється приємний на вид ресторанчик. Там можна поїсти гарячого. Причому за нормальною ціною.

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У пам'яті знову спливає двір київської лікарні №1 на Червоному Хуторі, де відразу ж біля виходу паркуються швидкі і снують туди-сюди машини, які пропускають на територію за 10-20 гривень.

Вирішую нишком провести інспекцію і проходжу повз збройного охоронця всередину.

Підлога в поліклініці

Обозреватель

Той, правда, не сильно звертає на мене уваги, адже повз нього і так снують сотні хворих. Лікарня виглядає дуже переповненою.

Тут немає вимог надягати бахіли, халати і маски. У терапевтичному відділенні я вільно пройшлася по коридору.

На мою вдачу - це час обіду. Молоді хлопець та дівчина в масках і рукавичках котять візок з їжею. На ній запечатані стаканчики з айраном, водою, соками на вибір.

Їжа в турецькій лікарні

Обозреватель

Помічаю також посипані сезамом булочки в окремих упаковках, закрите масло, контейнери з гарячим, як в літаку. Там рис, салат, шматочки курки.

Виглядає їжа апетитно. Я тут же згадую каталку з коричневою рідиною і мерзенною кашею в відрах в одній з українських лікарень. Нарубаний грубими шматками хліб і яйця ...

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Я також пригадую, що в лікарні на Червоному Хуторі пацієнт зобов'язаний мати свої тарілку, чашку і ложку. Про одноразові набори мова взагалі не йде.

Заглядаю в палати. Вони старі, але дуже світлі і просторі. У палаті, яка в два рази більше, ніж та, яка в нашій БСП, розміщується чотири ліжка.

Хол в поліклініці

Обозреватель

Це не ліжка з продавленими пружинами і не дерев'яні каркаси з моторошними, в плямах, матрацами, а сучасні електронні ліжка з блоками управління. Прям як в кіно.

Особливо контрастно виглядає на тлі цих палат головна лікарня українського міста Бориспіль. Там чотири ліжка в палаті і чотири тумбочки. Два ліжка займають всю ширину кімнати. Це все при тому, що саме приміщення менше турецької палати рази в три.

У турецькій лікарні над кожним кабінетом висить маленький екран, де відображається номер черги, присвоєний по інтернету.

Екран з ім'ям пацієнта

Обозреватель

У кожного пацієнта є свій штрих-код з усіма даними. Секретар, який сидить в тому ж кабінеті, що і лікар, швидко оформляє всі документи і тут же роздруковує спеціальні стікери-напрямки. На аналізи або спецдослідженя.

Тут мені пригадуються українські черги і ось це радянське "тільки запитати". Мені також згадується відсутність нормальної кількості сидінь і лавок. І написи в наказовому тоні, ніби й не на пацієнтів розрахованих, а на новобранців-курсантів.

Лабораторія

Обозреватель

У нашому випадку нам видали три пробірки для забору крові, ЕКГ та ендоскопію. Ендоскопія тут робиться під наркозом, тому направили на кардіограму. Все по коду, практично без черг.

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При цьому дана турецька лікарня виглядає старою і недоглянутою. Десь вибита плитка, десь обдерті двері і пороги. Але в туалеті є туалетний папір, ароматне мило і паперові серветки для рук. Пахне миючими засобами.

Так виглядає вбиральня

Обозреватель

Так виглядає вбиральня

Обозреватель

Так виглядає вбиральня

Обозреватель

Так виглядає вбиральня

Обозреватель

Моя окрема "любов" - це туалети українських лікарень, з брудними розвішеними ганчірками, грибком, іржавими трубами і зламаними унітазами. Це стосується абсолютно всіх українських лікарень, без винятку.

У коридорах турецької лікарні висять картини і стоять кольорові диванчики. Незважаючи на велику кількість пацієнтів, вільних місць багато.

Ця лікарня є безкоштовною для тих, хто застрахований. Турецький роботодавець оплачує страховку, що надають медичні послуги на законодавчому рівні. Чим вище зарплата, тим більше страхова сума.

Кабінет лікаря і секретар, лікар приймає за шторкою

Обозреватель

В результаті аналіз крові ми отримали через дві години, а ендоскопію пройшли за 10 хвилин. Кожен гастроентеролог для перестраховки бере біопсію. Без додаткових напрямків і черг.

Представники

Обозреватель

Місцеві хлопці кажуть, що ця лікарня стара і в місті побудували нову, сучасну і з видом на море. На моє запитання, чому ж ми прийшли сюди, кажуть, що через доктора. Мовляв, свій вже, обраний давно.

Постараюся побувати і в новій лікарні. Подивимося, чи говорять правду.

Автор
МедревізорМедревізор
Місце
Туреччина
Об'єкт
здоров'я
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