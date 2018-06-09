Субботнее утро порадует активным желанием выполнить или закончить запланированные дела.
А вот после обеда появится головная боль или к импульсивности добавится раздражительность. Как только это произойдет, бросайте все дела и начинайте заниматься собой.
Подойдут легкие физические упражнения, прогулки (можно и по магазинам, но денег потратите намного больше, чем рассчитывали, и все равно, душевного комфорта не почувствуете до позднего вечера).
Необходимо позаботиться о состоянии желудка или молочных желез (касается кормящих мам), поскольку возможны воспалительные процессы.
Почки тоже потребуют внимания – воды, травяных настоев и тепла. Напомню, почки "любят" сухое тепло – солнце, сауну и т.д.
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