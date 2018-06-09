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Людмила Снітковська
Людмила Снітковська
Астролог західної традиції (класична школа астрології). У своїй роботі, крім прогностики, використовує такі інструменти як хорар (питання: «Що з моїм здоров'ям?») і декумбітури (час, коли людина відчула себе погано або з'явилася температура, ліг в ліжко). Провідний експерт телевізійних програм.Всі статті автора

Гороскоп здоровья на 9 июня: что подготовил этот день

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Субботнее утро порадует активным желанием выполнить или закончить запланированные дела.

А вот после обеда появится головная боль или к импульсивности добавится раздражительность. Как только это произойдет, бросайте все дела и начинайте заниматься собой.

Подойдут легкие физические упражнения, прогулки (можно и по магазинам, но денег потратите намного больше, чем рассчитывали, и все равно, душевного комфорта не почувствуете до позднего вечера).

Необходимо позаботиться о состоянии желудка или молочных желез (касается кормящих мам), поскольку возможны воспалительные процессы.

Почки тоже потребуют внимания – воды, травяных настоев и тепла. Напомню, почки "любят" сухое тепло – солнце, сауну и т.д.

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Автор
Людмила СнітковськаЛюдмила Снітковська
Тема
Гороскоп здоров'я 2018
Об'єкти
здоров'яГоловний біль
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