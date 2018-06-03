Овен

В понедельник и на выходных активизируются ноющие головные и зубные боли, а также боли в ногах. С пятницы возможно проявление гастрита у тех, кто уже страдает этим заболеванием.

Телец

В конце мая простыли и сейчас имеют не диагностируемые заболевания желудка (если боль в грудине), коленей и поясницы (если болит спина или ноют кости). Высыпания на коже тоже носят больше простудный характер, чем аллергический. Поджелудочная железа тоже не здорова (из-за применяемых лекарств). Со среды состояние улучшится, помогут травы, растирания и аутотренинг.

Близнец

Неделя начинается со слабости, забывчивости и необходимости "соответствовать". В целом чувство такое, что задыхаешься и "крыша едет". В четверг напряжение спадет, но кашель останется. Займитесь оздоровлением, не откладывая.

Рак

В понедельник и вторник много дел, которые появляются в последний момент, поэтому в среду вечером уже никаких сил. Это может вызвать подавленность или слезливость. Постарайтесь не "заедать" плохое настроение, поскольку быстро наберете вес и заработаете проблемы с желудком. В пятницу и субботу может беспокоить головная боль, а в воскресенье – раздражительность.

Лев

С понедельника "не в своей тарелке". Слабая иммунная и эндокринная системы отражаются на работе сердца. Головокружение и не стабильное давление или аритмия, возможно, побеспокоят во вторник и среду. Также могут появиться признаки простуды.

Дева

До четверга будет беспокоить слабость и простуда, а также проблемы с поджелудочной железой и кишечником. Как говориться, сто бед один ответ: следует успокоиться и здоровье восстановится. На выходных самочувствие улучшится.

Весы

Проблемные поджелудочная железа, почки и мочеполовая система. В разных органах может появляться боль, проявится сыпь или возникнут странные выделения. Это работа оппозиционного аспекта Венеры, управителя Весов и Плутона в соединении с Черной Луной. Со среды симптомы постепенно исчезнут. Главное, не паниковать.

Скорпион

Вас коснется та же неприятность, что и Весов. Плутон управляет Скорпионом. Но вы можете не заметить сложностей со здоровьем, поскольку Черная Луна, как кривое зеркало не дает видеть истину. Пожалуй, вам следует воздержаться от секса на этой неделе.

Стрелец

Стабильное состояние здоровья, а в среду всплеск позитивных эмоций. Однако следует соблюдать умеренность во всем, ведь снижение иммунитета может отразиться неблагоприятно. Печень и желчный пузырь требуют дополнительного внимания и соблюдения диеты.

Козерог

К затянувшейся слабости в суставах добавляется головная и зубная боль. С понедельника до среды может беспокоить поясница. В пятницу решайтесь на оздоровительные процедуры или зарядку, вам станет гораздо легче и морально, и физически.

Водолей

Все еще не может восстановить силы и работает буквально на износ. В пятницу появится новая идея, которая перерастет в цель, и вы наполнитесь энергией.

Рыбы

Защитные силы организма тают. Понедельник может начаться с простуды, которая продержится до четверга. Ослабевает печень, а значит - пора на диету. Вам подойдут желчегонные, почечные и очищающие кровь чаи.