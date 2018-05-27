Астролог західної традиції (класична школа астрології). У своїй роботі, крім прогностики, використовує такі інструменти як хорар (питання: «Що з моїм здоров'ям?») і декумбітури (час, коли людина відчула себе погано або з'явилася температура, ліг в ліжко). Провідний експерт телевізійних програм.

Ежедневный гороскоп здоровья обещает на воскресенье тишь и благодать.

Мирный день, хорошее настроение, есть возможность проявить и получить любовь и заботу в общении с близкими.

Очень хорошее время, чтобы посетить храм, заняться медитацией или другими духовными практиками. Особенно это важно для знаков, которые в последнее время были раздраженными или расстроенными: Овнам, Тельцам, Ракам, Львам, Скорпионам, Козерогам, и Водолеям.

Сегодня Тельцам, Ракам, Скорпионам и Стрельцам может досаждать чувство голода. Если вы соблюдаете диету – будьте бдительными.

Внимательно отнеситесь к состоянию кожи. Могут появляться различные высыпания неопределенной природы и усилиться угревые сыпи.