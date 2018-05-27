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Людмила Снітковська
Людмила Снітковська
Астролог західної традиції (класична школа астрології). У своїй роботі, крім прогностики, використовує такі інструменти як хорар (питання: «Що з моїм здоров'ям?») і декумбітури (час, коли людина відчула себе погано або з'явилася температура, ліг в ліжко). Провідний експерт телевізійних програм.Всі статті автора

Гороскоп здоровья на 27 мая: что подготовил этот день

1.4тЧитати новину російською

Ежедневный гороскоп здоровья обещает на воскресенье тишь и благодать.

Мирный день, хорошее настроение, есть возможность проявить и получить любовь и заботу в общении с близкими.

Очень хорошее время, чтобы посетить храм, заняться медитацией или другими духовными практиками. Особенно это важно для знаков, которые в последнее время были раздраженными или расстроенными: Овнам, Тельцам, Ракам, Львам, Скорпионам, Козерогам, и Водолеям.

Сегодня Тельцам, Ракам, Скорпионам и Стрельцам может досаждать чувство голода. Если вы соблюдаете диету – будьте бдительными.

Внимательно отнеситесь к состоянию кожи. Могут появляться различные высыпания неопределенной природы и усилиться угревые сыпи.

Читайте всі новини по темі "Гороскоп здоров'я 2018" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Людмила СнітковськаЛюдмила Снітковська
Тема
Гороскоп здоров'я 2018
Об'єкти
здоров'ягороскоп 2018
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