Ежедневный гороскоп здоровья обещает на воскресенье тишь и благодать.
Мирный день, хорошее настроение, есть возможность проявить и получить любовь и заботу в общении с близкими.
Очень хорошее время, чтобы посетить храм, заняться медитацией или другими духовными практиками. Особенно это важно для знаков, которые в последнее время были раздраженными или расстроенными: Овнам, Тельцам, Ракам, Львам, Скорпионам, Козерогам, и Водолеям.
Сегодня Тельцам, Ракам, Скорпионам и Стрельцам может досаждать чувство голода. Если вы соблюдаете диету – будьте бдительными.
Внимательно отнеситесь к состоянию кожи. Могут появляться различные высыпания неопределенной природы и усилиться угревые сыпи.
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