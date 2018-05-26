Астролог західної традиції (класична школа астрології). У своїй роботі, крім прогностики, використовує такі інструменти як хорар (питання: «Що з моїм здоров'ям?») і декумбітури (час, коли людина відчула себе погано або з'явилася температура, ліг в ліжко). Провідний експерт телевізійних програм.

Ежедневный гороскоп здоровья предупреждает, что этот день достаточно сложный.

Договориться или "докричаться" не удастся. Поберегите нервы, не начинайте доказывать, даже если это очень важно. Подождите до воскресенья.

Утро начнется с вопроса о деньгах. Сегодня их будет недостаточно, и на фоне этого появятся обиды.

До 17 часов Луна будет без курса, а это значит, что лучше не решать серьезных вопросов и не делать сложных дел. Лучше всего в это время отдыхать, на воздухе, но не активно, например, полежать на пляже.

Сдерживаемая досада и раздражительность после 18 часов могут буквально вырваться наружу. Если начнете спор, то и до полуночи не успокоитесь.

В это же время возможны травмы по невнимательности.