Сегодня весь день Луна без курса, а значит, наблюдается некоторая "заторможенность". Хорошо бы заняться здоровьем и простыми делами, не требующими большой умственной нагрузки.
Хочу обрадовать тех, кто следит за фигурой или придерживается диеты - период неуемного аппетита позади. Как результат, наш организм может начать самоочищение. В этот период может появиться боль в желудке, тошнота и диарея.
Не думайте, что вы отравились и не принимайте лекарств. Просто разрешите организму избавиться от лишнего естественными путями. При этом могут наблюдаться различные высыпания на коже или зуд от того, что слишком много токсинов "сорвались со своих мест" и нарушили привычное равновесие. Обычно, через несколько часов высыпания проходят сами, но лучше, периодически, протирать кожу перекисью водорода.
Необходимо учесть, что усилится жажда. Это не симптом заболевания, а астрологическая предрасположенность. Пейте, сколько захочется чистой (не сладкой и не газированной) воды, помогите себе избавиться от застоя.
Уже после обеда состояние значительно улучшится.
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