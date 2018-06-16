С 10 утра, на ровном месте, как говорится, появится раздражительность и вероятность скандала. Поговорите о том, что давно замалчивали, и на душе станет легче. А еще и кашель уйдет или уменьшится.

Главное помните: кричать хочется не потому, что партнер накосячил, а потому, что "погоду в доме" делает планета вспыльчивости - Уран.

Последнюю неделю наша кожа не могла полноценно усваивать полезные вещества и быстро пересыхала. Сегодня хорошо воспримутся питательные маски и другие процедуры, смягчающие и увлажняющие кожу. Не забывайте о ногах. Хорошо сделать легкие массажи по лимфотоку. Особенно это важно для Близнецов, Львов и Весов.