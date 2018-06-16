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Людмила Снітковська
Людмила Снітковська
Астролог західної традиції (класична школа астрології). У своїй роботі, крім прогностики, використовує такі інструменти як хорар (питання: «Що з моїм здоров'ям?») і декумбітури (час, коли людина відчула себе погано або з'явилася температура, ліг в ліжко). Провідний експерт телевізійних програм.Всі статті автора

Гороскоп здоровья на 16 июня: что подготовил этот день

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С 10 утра, на ровном месте, как говорится, появится раздражительность и вероятность скандала. Поговорите о том, что давно замалчивали, и на душе станет легче. А еще и кашель уйдет или уменьшится.

Главное помните: кричать хочется не потому, что партнер накосячил, а потому, что "погоду в доме" делает планета вспыльчивости - Уран.

Последнюю неделю наша кожа не могла полноценно усваивать полезные вещества и быстро пересыхала. Сегодня хорошо воспримутся питательные маски и другие процедуры, смягчающие и увлажняющие кожу. Не забывайте о ногах. Хорошо сделать легкие массажи по лимфотоку. Особенно это важно для Близнецов, Львов и Весов.

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Автор
Людмила СнітковськаЛюдмила Снітковська
Тема
Гороскоп здоров'я 2018
Об'єкти
гороскоп 2018здоров'я
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