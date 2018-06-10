Ми на Facebook
УкрEngРус
Реєстрація
За препаратами
  • За статтями
  • За препаратами
  • За виробниками
  • За діючими речовинами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВідео
Людмила Снітковська
Людмила Снітковська
Астролог західної традиції (класична школа астрології). У своїй роботі, крім прогностики, використовує такі інструменти як хорар (питання: «Що з моїм здоров'ям?») і декумбітури (час, коли людина відчула себе погано або з'явилася температура, ліг в ліжко). Провідний експерт телевізійних програм.Всі статті автора

Гороскоп здоровья на 10 июня: что подготовил этот день

316Читати новину російською

В 9 часов утра воскресенья могут сильно беспокоить раздражительность из-за денег, горло, миндалины, "прострелы" в области шеи или просто невозможность повернуть голову без боли.

К 8 вечера начнет расти агрессивность, а с ней и невнимательность (мысли-то не о себе, а о другом человеке или поступке, произошедшем не сейчас).

Как результат - возможны бытовые травмы: ожоги, порезы или удары током.

К семейному раздору могут привести сексуальные претензии. Конфликт более вероятен у Тельцов и Водолеев, но и у остальных знаков "язык будет чесаться" высказать все, что наболело. Лучше отложить разговор до среды.

Читайте всі новини по темі "Гороскоп здоров'я 2018" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Людмила СнітковськаЛюдмила Снітковська
Тема
Гороскоп здоров'я 2018
Об'єкт
здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини