В 9 часов утра воскресенья могут сильно беспокоить раздражительность из-за денег, горло, миндалины, "прострелы" в области шеи или просто невозможность повернуть голову без боли.
К 8 вечера начнет расти агрессивность, а с ней и невнимательность (мысли-то не о себе, а о другом человеке или поступке, произошедшем не сейчас).
Как результат - возможны бытовые травмы: ожоги, порезы или удары током.
К семейному раздору могут привести сексуальные претензии. Конфликт более вероятен у Тельцов и Водолеев, но и у остальных знаков "язык будет чесаться" высказать все, что наболело. Лучше отложить разговор до среды.
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