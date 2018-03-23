Електронна сигарета привела до отруєння в українській школі

В Івано-Франківську 12-річна школярка потрапила до лікарні через отруєння рідиною до електронної сигарети.

Як повідомляє місцевий портал "Місто", дитина отруїлася після того, як рідину для гаджета пролили в класі.

З'ясувалося, що принесли в школу електронну сигарету і заправку до неї хлопчаки. Намагаючись заправити сигарету під час перерви, вони пролили вміст картриджа на парту.

Пізніше п'ять їхніх однокласниць відчули нездужання - нудоту і головний біль. Чотирьом дівчаткам надала допомогу місцева медсестра, а щоб привести до тями п'яту, довелося викликати швидку.

Дівчинку госпіталізували. Медики припускають, що причиною отруєння дитини стало масло, яким заправляють електронні сигарети.

У поліції після перевірки зазначили, що вилучена рідина має різкий специфічний запах, і зараз проводиться її аналіз.

Хлопчик, який приніс в школу гаджет, пояснив, що купив електронну сигарету на ринку, а рідину до неї отримав у подарунок.

Раніше "МедОбоз" розповідав, в чому небезпека електронних сигарет.