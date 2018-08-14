Екс-прокурора, впійманого на п'яному ДТП, призначили заступником голови Інституту раку

Колишній прокурор з Вінницької області Анатолій Головко, який попався на п'яному масштабному ДТП, отримав посаду заступника директора Національного інституту раку України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більше того, одіозного екс-правоохоронця призначили у відомстві головним антикорупціонером, пише представник Центру протидії корупції Олександра Устинова на своїй сторінці у Facebook.

Також вона опублікуовала відео з доказом того, як Головко протаранив кілька чужих машин, тролейбус і рекламні щити, після чого втік від поліції. На момент затримання нетверезий чоловік збрехав, що за кермом під час аварії був не він.

Анатолій Головко Скріншот відео

"Справа - наказ про призначення цього прокурора не просто заступником директора Інституту раку, але й головним із боротьби з корупцією в установі. Дякую директору Інституту раку Олені Колесник за такий вдалий підбір персоналу в клініку. Корупцію тепер там точно подолано", - обурилася Устинова.

Наказ про призначення Головка Facebook Олександри Устинової

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня стало відомо, що лікар Національного інституту раку Анна Губарєва, яка відмовилася лікувати ветерана АТО з Кропивницького Віталія Драгана, після гучного звільнення була поновлена на роботі та навіть отримала підвищення. Так, її призначили секретарем Комісії з питань етики, яка відповідає за узгодження проведення клінічних випробувань. Однак після великого резонансу, яку новина викликала в суспільстві, сепаратистку знову звільнили.