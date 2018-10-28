''Дуже небезпечно'': Супрун забила на сполох через супербактерії

Стійкість супербактерій до антибіотиків є новою і дуже небезпечною проблемою охорони здоров'я, зменшити масштаби якої може вакцинація.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона уточнила, що щеплення дозволяють скоротити споживання антибіотиків і тим самим запобігають розвитку множинної стійкості бактерій до них.
"Коли в суспільстві вакциновано 90% або більше, утворений вакцинацією імунітет зупиняє розвиток хвороби або полегшує її перебіг і запобігає поширенню інфекції. Зокрема, колективний імунітет захищає немовлят, невакцинованих людей або осіб з ослабленою імунною системою", - написала Супрун.
"Свідомо уникати вакцинації в сучасному світі - це йти всупереч науковому прогресу і здоровому глузду. Адже вакцини показали свою дієвість уже неодноразово", - додала вона.
Як писав OBOZREVATEL, раніше більшість українців підтримали рішення Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти та науки України не допускати невакцинованих дітей до навчальних закладів.
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