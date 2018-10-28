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/дайджест

''Дуже небезпечно'': Супрун забила на сполох через супербактерії

3.4тЧитати матеріал російською

Стійкість супербактерій до антибіотиків є новою і дуже небезпечною проблемою охорони здоров'я, зменшити масштаби якої може вакцинація.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона уточнила, що щеплення дозволяють скоротити споживання антибіотиків і тим самим запобігають розвитку множинної стійкості бактерій до них.

"Коли в суспільстві вакциновано 90% або більше, утворений вакцинацією імунітет зупиняє розвиток хвороби або полегшує її перебіг і запобігає поширенню інфекції. Зокрема, колективний імунітет захищає немовлят, невакцинованих людей або осіб з ослабленою імунною системою", - написала Супрун.

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"Свідомо уникати вакцинації в сучасному світі - це йти всупереч науковому прогресу і здоровому глузду. Адже вакцини показали свою дієвість уже неодноразово", - додала вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше більшість українців підтримали рішення Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти та науки України не допускати невакцинованих дітей до навчальних закладів.

Читайте всі новини по темі "вакцинація" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
вакцинаціяВакцинація в Україніздоров'я
Особа
Уляна Супрун
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Свидомые! В каких вы там помойках роетесь, что никакие украинские антибиотики вашу заразу не берут???? У вас сейчас одни вспышки: туберкулёз, корь, дифтерия... Помылись бы, что ли...
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Заботливая! Повезло нерабам
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