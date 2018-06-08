Доверие украинцев к медицине и эффективности лекарств падает все ниже. Причины этого явления самые разные, однако в результате мы все чаще и чаще оказываемся в плену различных шарлатанов, знахарей и гомеопатов. Это и неудивительно – ведь даже врачи дорогих частных клиник не брезгуют назначением пищевых добавок и гомеопатии, то есть водички с 0,001% действующего вещества, работающих на эффекте плацебо.

Главная причина того, что украинцы часто вместо лекарств пытаются лечиться всякой ерундой – повальная неосведомленность населения в том, какая же разница между лекарствами и, скажем БАДами, фармацевтикой и гомеопатией, врачом и знахарем. О том, что такое доказательная медицина и чем настоящие лекарственные средства отличаются от "биологически активных добавок?

Потребность человечества в доказательной медицине

Гомеопатические препараты и БАДы не являются лекарствами, но почему-то зачастую стоят гораздо дороже фармацевтических препаратов. Чем же отличаются одни от других?

Дело в том, что перед тем, как зарегистрировать препарат в качестве лекарственного средства, фармацевтическая компания обязана вначале доказать его эффективность и безопасность. И только после того, как препарат прошел все сложные и длительные процедуры проверок, он может продаваться в аптеках под названием "лекарственное средство".

Гомеопатические препараты и БАДы также продают в аптеках, хотя лекарствами они не являются. Главный секрет успешных продаж гомеопатических средств и биологически активных добавок – правильная реклама и вера в то, что они помогут. Таким образом, их эффект находится где-то на уровне плацебо, и помогает "вылечиться" примерно 10% употребивших их пациентов.

Однако нет никаких гарантий, что именно вы попадете в те счастливые 10% вылечившихся, в отличие от лекарств, которые помогают, напротив – в 80% случаев. Это нестрашно, если речь идет всего лишь о головной боли или легком недомогании, типа насморка (который, как известно, в любом случае и сам пройдет через неделю). Если же речь идет о серьезном заболевании – тяжелой инфекции, требующей лечения антибиотиками или тем более онкологической болезни – риск попробовать альтернативные методы лечения с помощью заколдованной водички совершенно не оправдан, ведь речь идет о жизни человека.

Яркий пример – история одного из самых богатых и успешных людей нашего времени Стивена Джобса. Этот великий человек в конце своей жизни, умирая от рака поджелудочной железы, признал свою ошибку, когда отказался лечить его с помощью современных методов доказательной медицины – удаления опухоли и последующей химио- и радиотерапии. Именно эти эксперименты с попыткой вылечить рак с помощью диеты веганов и других "народных" средств привели его к печальному итогу.

В то же время по заявлению ученых, в частности, профессора Гарвардской медицинской школы (США) Р.Амри, при лечении с помощью методов доказательной медицины от такого вида рака, какой был выявлен у Джобса, выздоравливает 100% пациентов.

В медицине цивилизованных стран (в их число уже давно входят не только страны Запада) принято тщательно проверять препараты и новые методы лечения перед их регистрацией. Это делается для того, чтобы результат лечения был предсказуем. Именно это и называется в науке доказательной медициной – единственной, которой доверяют врачи в цивилизованном мире.

Все иные, альтернативные методы лечения вроде знахарства, "лечения" с помощью акупунктуры, гомеопатии, БАДов - медициной не являются.

Что такое доказательная медицина

На нашей планете выявлено около 20 тысяч болезней. Подавляющее большинство из них излечимы. И для того, чтобы, сталкиваясь с одной и той же болезнью, врачи не придумывали "велосипед", основываясь на опыте и исследованиях, были утверждены стандартные протоколы лечения. Это значительно упрощает работу врача, ведь после установления диагноза доктору нужно лишь взять стандартный протокол и подобрать для конкретного пациента индивидуальную дозировку, написав схему лечения, исходя из особенностей его организма.

Эти протоколы и стандарты лечения проходят сертификацию, которая производится только после проведения так называемых клинических испытаний. Их основа – опыты, исследования, сбор статистических данных по результатам лечения.

Как это выглядит на практике?

Например, американское агентство по качеству продуктов и лекарств (FDA), требует, чтобы фармкомпания, которая хочет выпустить, к примеру, лекарство от рака молочной железы, вначале провела:

- исследования в "пробирке", или in vitro;

- исследования на животных, или in vivo;

- исследования на людях (с их разрешения);

- исследования на эффективность (сигнификативность) – то есть установить, что препарат эффективнее плацебо и не менее эффективен, чем другие лекарства от этой болезни.

Эти испытания могут занимать до 8 лет, и только после этого FDA регистрирует препарат в качестве лекарственного средства.

Чем лекарства отличаются от БАДов и гомеопатии?

Если во время таких испытаний препарат не докажет своей эффективности, то его как раз обычно и продают под названием "биологически активной добавки", или БАДа, так как до эффективности лекарства оно не дотягивает.

Для того, чтобы тот или иной БАД разрешили продавать в аптеках, достаточно проверить данный препарат на отсутствие ядовитых веществ – для уверенности, что этот БАД, по крайней мере, никого не отравит. Такие препарат обычно проходят радиологический контроль, тем более что зачастую содержат различные компоненты растительного происхождения, или фитопрепараты.

Однако от таких проверок БАДы лекарствами не становятся.

Что касается гомеопатических препаратов, то никто никогда и не пытался проводить их клинические испытания, ведь производители прекрасно знают – это чистая водичка, которая содержит примерно 1 молекулу действующего вещества на 1 литр воды. Такое "лекарство" может вылечить только с помощью веры, или эффекта плацебо.

Есть еще одна модная тенденция – назначать для лечения печени так называемые "гепатопортекторы". В цивилизованных странах мира они также не регистрируются в качестве лекарственных средств. К сожалению, отечественные врачи выписывают их для лечения печени довольно часто, хотя на западе их считают БАДами, ведь до эффективности лекарств им далеко.

Лечение по принципам доказательной медицины – путь всех цивилизованных стран

Все методы лечения, которые не основаны на методах доказательной медицины – медициной не являются. Это аксиома, очевидная для систем здравоохранения всех развитых стран мира.

Общаясь с украинскими пациентами, иностранные врачи часто сталкиваются с последствиями игнорирования методов доказательной медицины отечественными эскулапами. Почему применение чужого опыта, проверенного десятилетиями глубоких научных исследований, иногда бывает для наших докторов важнее человеческой жизни и доходов от фарм. компаний, продающих БАДы?

Чтобы такого не случилось, в некоторых странах, например, в Израиле, даже существует уголовное наказание за то, что дипломированный врач пренебрег доказательной медициной, и пытался лечить серьезную болезнь с помощью водички или витаминок. Никакой "личный опыт" врача или "так подсказала интуиция" на суде в таких случаях не помогут: за нарушение принципов доказательной медицины в цивилизованной стране врач может поплатиться своим дипломом, а то и сесть в тюрьму.

Ведь главным принципом, которым руководствуется врач в процессе лечения, был и остается принцип "primum non nocere" - не навреди! И в этом нашим врачам поможет многолетний опыт цивилизованных врачей и принципы доказательной медицины.