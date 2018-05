Сегодня всемирный день блондинок и из лейки инфоповода на нас польются супер-новости про то, что блондины скоро вымрут. Новости эти журналисты берут оттуда, куда могут и хотят дотянуться – первые 3 ссылки по запросу "новости про блондинов". Немного технической информация про устройство блондинок и блондинов.

Откуда цвет

Цвет волос, хоть и считается классическим наследуемым признаком, не так прост. Цвет нашим волосам придают 2 пигмента – эумеланин и феомеланин. Оба они получаются из аминокислоты тирозина двумя разными путями. И от того, насколько активны белки одного и второго пути их превращения зависит пропорция этих двух пигментов и цвет волос - черный, коричневый, рыжий, светлый и множество промежуточных оттенков. Но при детальном изучении оказалось, что даже на такой простой признак влияет более 100 генов. Эти гены отвечают не только за то, в какой пропорции будут вырабатываться пигменты но и как они будут распределены по волосу. Сами пигменты вырабатываются специальными клетками – меланоцитами, которые поставляют смесь пигментов в растущий волос. Эти клетки немного по-разному работают на разных участках кожи головы, из-за этого и природный цвет волос у нас не такой монотонный, как при искусственном окрашивании волос.

Как наследуется

Из-за такого большого числа генов, влияющих на цвет волос очень сложно однозначно предсказать какие волосы будут у детей. Ведь двое родителей блондинов могут быть носителями и гена более темных волос, который у них не проявляется, но проявится в новой генетической комбинации их потомства. Так как сотня ответственных за цвет генов разбросана по всем хромосомам, не может быть какого-то правила от кого из родителей наследуется этот признак. Равносильный вклад вносят оба. Существуют различные калькуляторы предсказания цвета волос будущих детей, но они способны выдать только вероятность того или иного цвета.

Про эволюцию

Есть генетические доказательства того, что за последние 5 000 лет идет активная селекция в пользу более светловолосых на территории Европы. Причиной такого отбора могут быть наши сексуальные предпочтения: если верить, что дети от любви, то мы давно чуть больше любим светловолосых. Кто тому виной – мужчины или женщины, пока не ясно. То, что блондинов становится меньше – это скорее статистическое явление, а не биологическое. Миграция в Европу приводит к разбавлению числа блондинов. Но помните, что дети блондинов хранят в себе все те же гены, и избавиться от них еще много тысяч лет не получится никаким разбавлением.

Больше всего светловолосых в северных странах Европы, потому что именно на этих территориях у людей возникли мутации, которые делали кожу (и волосы) светлее. Тогда эти мутации были полезны, так как позволяли эффективней вырабатывать в коже витамин D под действием скудных солнечных лучей. Хотя есть и другие теории, которые объясняют возникновение светловолосости.

Анекдоты про блондинок

Надо сказать, что цвет волос мало как связан с интеллектуальными способностями. И все шутки про ум блондинок имеют не биологическую, а культурную подоплеку. Суть шуток можно выразить так: раз ты настолько легкомысленна, что красишь волосы перекисью, чтобы больше нравиться мужчинам, ты не сильно умна. Хичкоковские блондинки и Мерлин Монро добавляли масла в огонь. И если хотите шутить про блондинок, то помните что речь о крашеных блондинках, иначе теряются остатки исторической сути.

