Наш мозг очень пластичен и на протяжении всей жизни он меняется под влиянием нашего образа жизни и ежедневных действий. Чем больше мы делаем каких-либо повторяющихся действий, тем больше нейронных связей образуется в нашем мозге закрепляющих этот навык. Таким образом мы можем достигать определенных успехов в каком-либо виде деятельности - танцах, игре на музыкальном инструменте, решении логических задач.

Это очень полезная и необходимая функция нашего мозга позволяет добиваться высоких результатов в определенной деятельности, которой мы уделяем много времени, закрепляя наши навыки многократным повторением. Но подумайте, какие действия мы, в современном мире, повторяем чаще всего? Интернет серфинг! Сейчас трудно найти человека который хоть раз в день не заглянул бы в интернет. Мы постоянно ищем информацию, перелистываем огромное количество вкладок, сайтов, блогов, картинок.

Когда мы переключаемся с одной информации на другу, и это происходит постоянно, в нашем мозге создаются определенные нейронные связи которые усиливают этот навык "короткого внимания", а навык длительного внимания и глубокой концентрации становится все слабее.

Но какой вред несет прокачивание навыка короткого внимания и неглубокой концентрации на определенной теме? Это очень пагубно сказывается на нашей памяти - вся информация в начале попадает в центр краткосрочной памяти и в течении часа, при условии длительной концентрации на одной теме, эта информация переходит в центр долгосрочной памяти. Но если в течении часа поступило очень много разноплановой информации или вы постоянно отвлекались, то вся полученная информация будет просто стерта из центра кратковременной памяти.

Объем кратковременной памяти очень ограничен, а интернет создает ее тотальную перегрузку и, когда мы получаем лавину информации из интернета, а еще при этом у нас фоном может говорить радио или идти фильм, плюс нас все время будут отвлекать родственники или коллеги по работе, то ничего из полученной информации не задержится в нашей памяти.

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