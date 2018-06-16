Какая война самая долгая и активная на этой планете? Кто-то сказал, что затраты на косметику у американок по стране сопоставимы с затратами на космическую программу. А если учесть и отрасли моды, диетического питания, пластической хирургии, то получится оборонный бюджет США. То есть, в этой стране женщины тратят средств на захват мужчин столько же, сколько страна на захват других территорий и оборону своей.

Это сейчас, а ранее женские тела в ходе эволюции шли на все, чтобы выиграть в этой половой войне. Они освоили и роды младенцев с огромной головой, и приобрели излишние, с точки зрения физиологии, размеры груди, и конечно же скрытая овуляция. Все это для того, чтобы максимально привлечь и удержать предков мужчин. Но, еще вот что сделали женщины в этой борьбе - пошли на ювенилизацию – сохранение некоторых детских черт во взрослом возрасте. Мы и так выглядим как личинка обезьян: лысые, с плоскими лицами, маленькими ладонями, долго не ходим, совсем поздно становимся самостоятельными. Но самки человека, в этом деле, пошли во все тяжкие. Женские черты лица еще более похожи на детские, голос выше, волос на теле меньше. Своим внешним видом наши предки-женщины проводили кастинг мужчин на роль заботливого и толерантного к детенышам отца с низкой агрессией, пока не вывели себе почти чистую породу. Женщины таким подходом поставили мужчин в ситуацию, когда уже надо было отличать истинных детенышей, от косящих под них женщин. По-видимому, именно тут возникли гипертрофированные вторичные женские половые признаки. Женская грудь сыграла роль разрешающего сигнала палеолитических Лолит, которого так не хватало тогдашним Гумбертам, чтобы фатально не ошибиться.

Ювенилизация или неотения - это сохранение детских признаков организма во взрослом его состоянии, обычно наблюдается у земноводных, червей и насекомых, чьи личинки вместо того, чтобы наслаждаться детством научились размножаться, вопреки своему юному возрасту. Но есть все основания подозревать и наш вид в таком же превращении, мы и так слишком странный вид, который ничем не брезгует, чтобы выделиться в природе. Природа сделала с нами то, что мы сейчас на правах природы делаем с домашними животными – ведем отбор по признаку "детскости". Игривость, покладистость, привязанность к хозяину – это то, что немыслимо у взрослых волков, но присуще детенышам и собакам.

Это все только теория, которая слишком умозрительна, чтобы оказаться правдой, но и достаточно бредовая, чтобы частично претендовать на описание реального хода дел. Сейчас, изучая активность генов мозга у шимпанзе и людей разного возраста, особенно в детстве, оказывается, что пик активности генов, которые отвечают за образование связей в префронтальной коре у шимпанзе приходится на период от 3 месяцев до рождения - до полугода после. А у людей эти гены активней всего в возрасте 5-10 лет - именно в этот период, видимо, у нас происходит формирование поведения и понимание логики окружающего мира. Префронтальная кора отвечает за социальное поведение, планирование, выбор между противоречивыми мотивами и за все самое сложное в мозге. В плане активности этих генов, мы оказались вообще полуэмбрионными аналогами обезьян, период образования нейронных связей у нас сместился во времени на позднее детство и уж сильно удлинился, что позволило сохранить активность ума, хотя бы до первых классов школы.

Спасибо за это следует сказать неотеническим личинкам человека женского пола прошлых тысячелетий.