Какая война самая долгая и активная на этой планете? Кто-то сказал, что затраты на косметику у американок по стране сопоставимы с затратами на космическую программу. А если учесть и отрасли моды, диетического питания, пластической хирургии, то получится оборонный бюджет США. То есть, в этой стране женщины тратят средств на захват мужчин столько же, сколько страна на захват других территорий и оборону своей.
Это сейчас, а ранее женские тела в ходе эволюции шли на все, чтобы выиграть в этой половой войне. Они освоили и роды младенцев с огромной головой, и приобрели излишние, с точки зрения физиологии, размеры груди, и конечно же скрытая овуляция. Все это для того, чтобы максимально привлечь и удержать предков мужчин. Но, еще вот что сделали женщины в этой борьбе - пошли на ювенилизацию – сохранение некоторых детских черт во взрослом возрасте. Мы и так выглядим как личинка обезьян: лысые, с плоскими лицами, маленькими ладонями, долго не ходим, совсем поздно становимся самостоятельными. Но самки человека, в этом деле, пошли во все тяжкие. Женские черты лица еще более похожи на детские, голос выше, волос на теле меньше. Своим внешним видом наши предки-женщины проводили кастинг мужчин на роль заботливого и толерантного к детенышам отца с низкой агрессией, пока не вывели себе почти чистую породу. Женщины таким подходом поставили мужчин в ситуацию, когда уже надо было отличать истинных детенышей, от косящих под них женщин. По-видимому, именно тут возникли гипертрофированные вторичные женские половые признаки. Женская грудь сыграла роль разрешающего сигнала палеолитических Лолит, которого так не хватало тогдашним Гумбертам, чтобы фатально не ошибиться.
Ювенилизация или неотения - это сохранение детских признаков организма во взрослом его состоянии, обычно наблюдается у земноводных, червей и насекомых, чьи личинки вместо того, чтобы наслаждаться детством научились размножаться, вопреки своему юному возрасту. Но есть все основания подозревать и наш вид в таком же превращении, мы и так слишком странный вид, который ничем не брезгует, чтобы выделиться в природе. Природа сделала с нами то, что мы сейчас на правах природы делаем с домашними животными – ведем отбор по признаку "детскости". Игривость, покладистость, привязанность к хозяину – это то, что немыслимо у взрослых волков, но присуще детенышам и собакам.
Это все только теория, которая слишком умозрительна, чтобы оказаться правдой, но и достаточно бредовая, чтобы частично претендовать на описание реального хода дел. Сейчас, изучая активность генов мозга у шимпанзе и людей разного возраста, особенно в детстве, оказывается, что пик активности генов, которые отвечают за образование связей в префронтальной коре у шимпанзе приходится на период от 3 месяцев до рождения - до полугода после. А у людей эти гены активней всего в возрасте 5-10 лет - именно в этот период, видимо, у нас происходит формирование поведения и понимание логики окружающего мира. Префронтальная кора отвечает за социальное поведение, планирование, выбор между противоречивыми мотивами и за все самое сложное в мозге. В плане активности этих генов, мы оказались вообще полуэмбрионными аналогами обезьян, период образования нейронных связей у нас сместился во времени на позднее детство и уж сильно удлинился, что позволило сохранить активность ума, хотя бы до первых классов школы.
Спасибо за это следует сказать неотеническим личинкам человека женского пола прошлых тысячелетий.
Читайте все новости по теме "Жити здорово" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.